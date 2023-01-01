Deine Kunstmarke und deine Druckpreise

Deine Marke zählt

Als Künstler oder Galerie ist es wichtig, dich als Qualitätsmarke zu etablieren – und wenn du das tust, musst du auch die Preise verlangen, die dazu passen. Verlangst du zu wenig, sinkt die wahrgenommene Qualität deiner Arbeit.

Eine starke Marke braucht eine unverwechselbare Stimme – und hier die gute Nachricht: Nicht nur deine Kunst ist einzigartig, sondern auch du und deine Motivation, sie zu schaffen. Eine Marke aufzubauen bedeutet also, nicht nur die Kunstwerke in den Mittelpunkt zu stellen; der Künstler ist ein wesentlicher Teil davon. Menschen glauben an Künstler – der Kauf eines Kunstwerks ist nur der sichtbare Ausdruck dieses Glaubens an dich.

Dieser Rat gilt genauso für Galerien. Galerien kuratieren Arbeiten, weil sie einen Stil, eine Bewegung, eine Art von Kunst vertreten, die sie anspricht – und die Künstler, die sie schaffen. Du musst eine unverwechselbare Markenvision rund um die Galerie und das Team aufbauen, einschließlich der Künstler, die du vertrittst, und der Kuratoren. Es geht darum, deine Einzigartigkeit, deine Vision und deine Persönlichkeit zu vermitteln – im Grunde das Warum: Warum du genau diese Arbeiten schaffst oder kuratierst.

Ein Blick auf die Daten

Wenn du als Künstler deine authentische kreative Stimme gefunden hast und mit Leidenschaft an deiner Arbeit hängst, spüren die Menschen das. Wenn sich Menschen in deine Arbeit verlieben, wenn sie ihnen etwas bedeutet, wenn sie dich als Künstler unterstützen wollen – dann ist der Preis zwar immer noch wichtig, aber sie vergleichen dich nicht mehr mit anderen A4-Drucken oder mit Stock-Kunst von Redbubble und ähnlichen Seiten.

Bedenken wie „Ja, aber auf Etsy bekommt man einen A4-Druck für ca. 28 €“ können wir also beiseitelegen. Deine Sammler haben sich entschieden, deine Arbeit zu kaufen. Heißt das, du kannst verlangen, was du willst? Nein – du solltest ähnliche Preise ansetzen wie für andere authentische, originale Arbeiten von Künstlern und Galerien.

Kunstwerke und Print-Shop von Quentin Monge

Aus unserer langjährigen Markterfahrung und unseren Daten haben wir eine Preisübersicht erstellt: die marktüblichen Preise für hochwertige Originalkunst, die von engagierten Künstlern in professioneller Fine-Art-Qualität gedruckt wird. Hier findest du diese Preise.

Ob du deine Marke bereits etabliert hast oder noch daran arbeitest, ob als Nebenprojekt oder Hauptberuf – es ist entscheidend, dass du den Weg von Anfang an richtig beginnst. Dazu gehört, die richtigen Preise zu verlangen und durchgängig die Qualität zu liefern, die man bei diesem Preis erwartet.

Kommunikation ist entscheidend

Es reicht nicht, hochwertige Arbeiten zu schaffen und sich der eigenen Kreativität zu widmen. Du musst diese Qualität auch kommunizieren und deine Marke als Künstler in diesem Bereich positionieren.

Apple, Mercedes und Nike haben hochwertige Produkte – aber die Menschen halten sie nur deshalb für hochwertig, weil Marketing und Kommunikation diese Markenwahrnehmung erzeugen. Eine Marke aufzubauen ist kein Trick und kein Schwindel; du musst die Versprechen auch einhalten. Aber wenn du hohe Qualität nicht kommunizierst, wird niemand von selbst darauf kommen, dass deine Kunst und deine Drucke hochwertig sind.

Du denkst vielleicht, das sei offensichtlich, wenn man deine Kunst betrachtet – aber du denkst das nur, weil du weißt, was in ihr steckt. Du gehst davon aus, dass andere das ebenfalls erkennen. Die Realität ist: Das tun sie nicht.

Hier ist deshalb eine Liste mit Empfehlungen, mit denen du sicherstellst, dass du die Qualität deiner Kunst und deiner Drucke – und damit deiner Marke – kommunizierst. Betrachte sie als Ausgangspunkt:

So kommunizierst du deine Marke

Betreibe eine hochwertige Website, die

ein klares, modernes Design hat, die Bilder gut präsentiert und sich schnell navigieren lässt

deine Arbeiten zu Werkgruppen rund um Themen oder Projekte bündelt

erklärt, wer du bist und warum du genau diese Arbeiten schaffst

deinen kreativen Prozess & den Hintergrund der Projekte zeigt

die Qualität der Drucke und Rahmen in Nahaufnahme zeigt – ebenso wie alle anderen Produkte, die du verkaufst

im Checkout eine schnelle, zuverlässige Lieferung anbietet

die Arbeiten in schönen Räumen inszeniert, damit sich der Sammler den Druck an der Wand vorstellen kann. Dafür empfehlen wir Dienste wie Artplacer

Sprich über Nachhaltigkeit. Drucke, die bei uns entstehen, sind klimaneutral – inklusive Lieferung.

Website von Kyler Steele, die viele der folgenden Punkte umsetzt

Nutze Social Media, um

über alle Phasen deiner Projekte zu sprechen – von der Idee über Recherche, Work in Progress und Produktion bis hin zur Fertigstellung der Drucke und anderer Produkte und schließlich zum Launch der Kollektion bzw. des Drops

direkt zu deinem Publikum zu sprechen und deiner Arbeit ein menschliches Gesicht zu geben

deine Persönlichkeit zu zeigen. Menschen glauben an Künstler. Der Kauf eines Kunstwerks ist der sichtbare Ausdruck davon

Biete Arbeiten an, die

Und zuletzt – das ist besonders wichtig: Erkläre, wie der Kauf eines Drucks dich dabei unterstützt, weiter Kunst zu machen – oder, wenn du eine Galerie bist, wie er den Künstler unterstützt. Es ist entscheidend, den Menschen einen richtig guten Grund wie diesen zu geben, sich für den Kauf zu entscheiden. Das ist dein Call-to-Action, und er sollte regelmäßig wiederholt werden.

Vermeide den Weg des geringsten Widerstands

Manchmal ist es verlockend, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen und sich die oben genannten Kommunikationsgrundlagen zu sparen. Dieser Weg des geringsten Widerstands ist der Gedanke, dass sich deine Arbeiten schon verkaufen werden, wenn du sie nur günstig genug anbietest. Das ist wirklich nicht der richtige Weg – wir raten dringend von dieser Denkweise ab. Du würdest nicht nur kaum Gewinn machen, sondern dich auch unter Wert verkaufen, obwohl du jahrelang deine Fähigkeiten und dein Werk entwickelt hast.

Eine Marke aufzubauen und ihrem Ruf gerecht zu werden, ist der Weg zu einer nachhaltigen, langfristigen Karriere. Über den Preis zu verkaufen ist ein schlechter Zug: Es wird immer jemanden geben, der es günstiger macht als du und nicht deine Kosten hat – und ehe du dich versiehst, ermöglichen KI-Tools einfach jedem, seine eigene generische Kunst zu erzeugen.

KI schafft jedoch keine einzigartige Kunst; sie ist eine Zusammenführung dessen, was es bereits gibt, und hat keine authentische kreative Stimme. Und KI erschafft auch keine Künstler. Kunst ist Ausdruck menschlicher Erfahrung – also bring dich selbst ins Bild, glaube an dich und baue dir als Künstler eine Marke auf, mit der du deine Arbeiten richtig bepreisen kannst: so, dass der Preis die Qualität des Produkts und die Arbeit widerspiegelt, die du investiert hast. Das ermöglicht dir:

Drucke pünktlich an deine Kunden zu liefern

Stammkundschaft und Weiterempfehlungen auszubauen

Gewinne zu erzielen, die du in deine Arbeit reinvestieren kannst

Wenn du großartige Beispiele für Social-Media-Beiträge von Künstlern mit starken Marken sehen möchtest, lies diesen Artikel.

Kostenlose Tipps zu Marke und Kunstkarriere

Verlass dich nicht nur auf unser Wort! Hör dir die erste Staffel unseres Podcasts an – mit Interviews mit 10 großartigen Künstlern, darunter einige unserer erfolgreichsten Verkäufer. In jeder Folge teilen sie ihre Tipps, wie sie sich durch den Online-Verkauf von Originalen und/oder Drucken eine selbsttragende Kunstkarriere aufgebaut haben.

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