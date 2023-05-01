Warum muss ich meine Kunstwerk-Dateien in creativehub hochladen?

Der Grund, warum du die Dateien deiner Kunstwerke in creativehub hochladen musst, statt sie nur auf deiner Website zu hinterlegen: Wir drucken und wickeln deine Bestellung mit genau dieser Druckdatei ab. Liegt die Datei nicht in deinem creativehub-Konto, können wir die Bestellung nicht drucken.

Deshalb solltest du hochauflösende Dateien in creativehub hochladen, idealerweise mit 300 PPI und dimensioniert auf deine größte benötigte Druckgröße.

Sobald du die Verkaufseinstellungen auf deine Dateien anwendest, generiert unser System für jedes erstellte Produkt bzw. jede Variante einen eindeutigen SKU-Code. Erfahre mehr darüber, wie SKU-Codes funktionieren.