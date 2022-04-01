Kann ich Dateien in creativehub umbenennen?

Ja, du kannst deine Dateien in creativehub umbenennen. So geht das:

Wähle die Datei aus, die du umbenennen möchtest Klicke in den Optionen auf der rechten Seite auf „Edit“ Benenne die Datei um Klicke auf „Done“

Hinweis: Wenn dein creativehub-Produkt bereits auf deine Website importiert wurde, wird eine Änderung des Dateinamens in creativehub nicht automatisch auf der Website übernommen.

Du musst das Produkt erneut auf deine Website importieren, ohne dabei individuelle Angaben auf der Website zu überschreiben. Alternativ kannst du den Dateinamen auch direkt auf deiner Website aktualisieren.