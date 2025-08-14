Du musst damit beginnen, die Inhalte und Botschaften zu identifizieren, die besser performen, sowie die Zielgruppen, die kaufen werden – und dann nutzt du dies, um tiefere Interaktionen zu fördern.

Bei bezahlter Werbung führt ein längerer Atem zu Gewinn – und genau dann skalierst du. Es hilft, wenn man die letzten 15 Jahre damit verbracht hat und ein Data-Analytics-Team hat. Zum Glück haben wir das … also lass uns sprechen.