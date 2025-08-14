Verwandle soziale Interaktionen in eine florierende Kunstkarriere
Bei theprintspace sind wir die weltweit führende Marketingagentur für Social Commerce für Künstler*innen.
Bei theprintspace sind wir die weltweit führende Marketingagentur für Social Commerce für Künstler*innen.
Wir liefern sofortige Ergebnisse, indem wir bewährte Strategien einsetzen, die deine Online-Verkäufe und Gewinne unmittelbar steigern – aber damit hören wir nicht auf. Gemeinsam bauen wir deine Marke zu einer echten Größe auf – und schaffen so eine nachhaltige, erfolgreiche Karriere, die größere Projekte, Ausstellungen und die Freiheit ermöglicht, nach deinen eigenen Vorstellungen zu arbeiten.
Traffic-Generierung
Wir entwickeln Kommunikationsstrategien für Social Posts, E-Mail- und SMS-Marketing, um den Traffic in deinem Shop während Kunstverkäufen zu maximieren. In einigen Fällen überarbeiten wir deine Texte mithilfe der Verhaltensforschung, und wir konzipieren sowie steuern bezahlte Werbekampagnen.
Conversion-Rate-Optimierung
Die Conversion-Rate, also die Quote, mit der Besucher zu Käufern werden, ist die wichtigste Kennzahl beim Online-Kunstverkauf. Sie beginnt damit, dass Künstler*innen den Markt nicht mit Werken überschwemmen, um ihre Kunst exklusiv zu halten und Conversions zu fördern. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Nutzung unserer eigenen privaten Shopify-Templates, die durch Split-Tests optimiert wurden, um die Conversion-Rate zu maximieren.
E-Mail- & SMS-Marketing
Die Bedeutung von E-Mail- und SMS-Marketing wird von Künstler*innen oft unterschätzt. Doch diese Abonnent*innen sind dein größtes Kapital. Tatsächlich ist ein konsequenter Fokus auf den Aufbau dieser Abonnent*innen der wichtigste Faktor, um sowohl kurzfristiges als auch langfristiges Umsatzwachstum zu erzielen.
Reichweitenwachstum
In den sozialen Medien reicht dies von organischen Methoden wie der Entwicklung der richtigen Posting-Strategie bis hin zu Kooperationen mit anderen Künstler*innen oder bezahltem Marketing durch präzises Targeting von Zielgruppen aktiver Sammler*innen.
Markenentwicklung
Markenentwicklung konzentriert sich darauf, die Wahrnehmung von dir und deiner Arbeit bei Followern und Abonnent*innen zu stärken und sie in wiederkehrende Sammler*innen zu verwandeln. Produkt und Preisgestaltung sind dabei entscheidend: Du musst die richtigen Produkte anbieten, damit Sammler*innen auf allen Preisniveaus mit ihrer Sammlung bei dir beginnen können.
Sammler*innen entwickeln
Jede Sammlerreise beginnt mit einem Funken Neugier. Wir helfen dir, diesen Funken zu einer dauerhaften Leidenschaft zu entfachen – und begleiten Sammler*innen vom ersten Entdecken über den ersten Druck bis hin zu Originalen, zum Besuch deiner Ausstellungen und schließlich dazu, echte Botschafter*innen deiner Kunst zu werden.
Indem wir direkt mit vielen der weltweit meistgefolgten Künstler*innen in den sozialen Medien zusammenarbeiten, können wir Leistungen vergleichen und durch Daten umsetzbare Erkenntnisse liefern. Wenn du mit uns arbeitest, erstellen wir einfache Berichte, die es uns ermöglichen, dir zu helfen, mehr von dem zu tun, was funktioniert – und weniger von dem, was nicht funktioniert.
Kunst zu kaufen ist selten eine spontane Entscheidung. Es ist ein Prozess des Entdeckens, Verbindens und Vertrauens. Wir helfen dir, deine Sammler*innen Schritt für Schritt zu begleiten – von der Neugier über wiederkehrende Käufer*innen bis hin zu Fürsprecher*innen – mithilfe bewährter Strategien der Verhaltensforschung.
Die meisten Künstler*innen verschwenden Zeit (und Geld) mit Anzeigen, die nicht konvertieren. Wir machen es anders: Wir identifizieren erfolgreiche Inhalte, sprechen die richtigen Sammler*innen an und skalieren Erfolge mit Präzision. Nach 15 Jahren Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, was funktioniert – und was nicht.
Du musst damit beginnen, die Inhalte und Botschaften zu identifizieren, die besser performen, sowie die Zielgruppen, die kaufen werden – und dann nutzt du dies, um tiefere Interaktionen zu fördern.
Bei bezahlter Werbung führt ein längerer Atem zu Gewinn – und genau dann skalierst du. Es hilft, wenn man die letzten 15 Jahre damit verbracht hat und ein Data-Analytics-Team hat. Zum Glück haben wir das … also lass uns sprechen.
Die E-Mail-Liste eines*einer Künstler*in ist ein entscheidendes Kapital und der verlässlichste Kanal, um Engagement zu vertiefen und langfristige Beziehungen zu Sammler*innen aufzubauen.
Abonnentenzahlen Maximieren
Kampagnen steigern die Abonnentenzahlen – in Kombination mit leistungsstarken E-Mail-Capture-Seiten.
E-Mail-Engagement
Nutze E-Mail, um über deine Arbeit auf tiefere, kontextreiche Weise zu kommunizieren. Sieh den Effekt auf deine Verkäufe!
Je mehr du verkaufst, desto mehr kannst du in deine Kunstkarriere reinvestieren – größere Ideen, mutigere Projekte, Ausstellungen, Kooperationen und die Freiheit zu schaffen. Ein Fokus auf Marken- und Verkaufsstrategie steigert deine Verkäufe schon heute und legt gleichzeitig den Grundstein für langfristigen Erfolg – für eine Zukunft, in der deine Kunst gedeiht und du ebenso.
Stuart Waplington, CEO & Founder
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