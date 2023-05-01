Wie verkaufe ich ein Kunstwerk in verschiedenen Größen?

Zunächst einmal: Wir akzeptieren JPEG- oder TIFF-Dateien für den Druck.



Um ein einzelnes Kunstwerk in mehreren Größen zu verkaufen, lädst du einfach deine Originaldatei in der höchsten Qualität hoch. Du musst deine Dateien weder skalieren noch mehrere Dateien hochladen. So kannst du ein einzelnes Produkt mit mehreren Größen-Varianten anlegen.



Wenn du deine Größenvarianten einrichtest, skalieren wir den Druck automatisch auf die richtige Auflösung (300 dpi) und die passenden Abmessungen für jede Variante. Lade also einfach die größte Datei hoch, die du hast, und überlass uns den Rest. Beachte, dass deine Datei nicht beschnitten wird – alle Variantengrößen haben also dasselbe Seitenverhältnis wie die Originaldatei. Mehr dazu erfährst du hier.



Nur in einem Fall raten wir dir, deine Datei vor dem Hochladen zu bearbeiten: wenn sie nicht groß genug ist, um in den Größen gedruckt zu werden, die du verkaufen möchtest. Dann kannst du einen Dienst zum Hochskalieren nutzen, um eine ausreichend große Datei für die größte gewünschte Druckgröße zu erzeugen, und diese hochladen. Entsprechende Funktionen bieten Adobe-Produkte, oder du probierst einen KI-Upscaling-Dienst wie diesen.