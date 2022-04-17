Keine Sendungsverfolgung für die Kundenbestellung erhalten

Wenn wir die Bestellung deines Kunden verschicken, senden wir eine E-Mail mit den Informationen zur Sendungsverfolgung. Manchmal werden diese E-Mails von Spamfiltern blockiert.

Alternativ kannst du dich in dein creativehub-Konto einloggen und zu „Art store settings“ > „Store fulfilment“ gehen. Wähle den Bestellzeitraum, den du dir ansehen möchtest – dort findest du Sendungsnummern und Rechnungen.

Du kannst diese Informationen auch als CSV herunterladen, zum Beispiel für deine Bestellverwaltung oder Buchhaltung: