Warum zeigen meine Etsy-Produkte einen Bestand von 999?

Etsy verlangt aufgrund seiner Gebührenstruktur für alle Produkte eine „Bestandsmenge“. Deshalb importieren wir Produkte, die du als offene Edition eingerichtet hast, mit einem voreingestellten Bestand von 999 (die von Etsy maximal erlaubte Menge für ein einzelnes Produkt). Hat ein Produkt 3 Varianten, wird die Menge 999 gleichmäßig auf sie verteilt – jede Variante hat dann einen Bestand von 333.

Produkte mit den Einstellungen für limitierte Editionen werden mit dem in creativehub hinterlegten Bestand importiert. Beachte aber, dass Etsy die Menge auf 999 pro Produkt begrenzt.

Das Beispiel unten zeigt Produkte in Etsy mit einem Bestand von 100 (limitierte Edition) und einem Bestand von 999 (offene Edition). Mehr über die Gebühren von Etsy erfährst du hier.