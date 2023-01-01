Wie breit sollten die Ränder bei Fine-Art-Prints sein?

Wie breit der Rand um ein Motiv für einen Kunstdruck sein sollte, hängt von deinem persönlichen Geschmack ab und davon, welche Wirkung du erzielen willst. Überleg dir, welche Stimmung du setzen möchtest: Breite, kräftige Ränder wirken dramatisch, schmale Ränder dagegen zurückhaltender, dezenter und zeitgemäßer.



Als ungefähre Orientierung:



Für moderne Ränder nimmst du die kürzere Seite, also entweder die Breite oder die Höhe. Bei Hochformaten ist das die Breite, bei Querformaten die Höhe. Füge an jeder Seite einen Rand von 4 bis 5 % dieser Gesamtbreite bzw. -höhe hinzu. Den gleichen Rand setzt du dann auch an die übrigen Seiten, sodass der Rand rundherum gleich breit ist. Für klassische Ränder nimmst du die Höhe und fügst oben 7 % der Höhe als Rand hinzu, unten 13 %. An den Seiten kommen jeweils 5 % dazu.

Modern

Klassisch

Bitte beachte: Das sind keine festen Regeln, sondern eine Orientierungshilfe. Beurteile das Ergebnis am besten selbst nach Augenmaß, bis es sich richtig anfühlt, und notiere dir deine Werte, damit du sie bei all deinen Arbeiten einheitlich anwenden kannst. Gut zu wissen: Wenn du bei uns Drucke bestellst oder Druckprodukte für den Dropshipping-Verkauf anlegst, kannst du Ränder direkt in unserer Software hinzufügen.