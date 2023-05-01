Warum muss ich meine Karte für Dropshipping verifizieren?

Wenn du deine Zahlungskarte in creativehub hinterlegst, um deine Abwicklungskosten für Dropshipping zu bezahlen, wirst du möglicherweise gebeten, die Karte über eine einmalige Transaktion von 1 £ (ca. 1,20 €) zu verifizieren. Diesen Betrag erstatten wir dir zurück.

Mit dieser Sicherheitsmaßnahme stellen wir eine sichere Verbindung zwischen deiner Bank und creativehub her. Die einmalige Transaktion signalisiert deiner Bank, dass du Abbuchungen für deine Abwicklungskosten im Voraus autorisiert hast. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bank künftige Zahlungen aus Gründen der Betrugsprävention ablehnt.