Preisübersicht - flexibel für deine individuellen Wünsche
Wir bei theprintspace liefern die höchste Qualität für Foto- und Kunstdrucke, mit dem Service und der Reaktionszeit, die du brauchst.
Wir bei theprintspace liefern die höchste Qualität für Foto- und Kunstdrucke, mit dem Service und der Reaktionszeit, die du brauchst.
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|15" x 10.4"
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 9.14 € 10.88
|€ 17.07 € 20.31
|€ 11.18 € 13.30
|30" x 20.8"
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|45" x 31.2"
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 42.89 € 51.04
|€ 19.34 € 23.01
|60" x 41.6"
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 25.49 € 30.33
|75" x 52.0"
|€ 20.37 € 24.24
|€ 20.37 € 24.24
|€ 33.65 € 40.04
|€ 78.50 € 93.42
|€ 38.76 € 46.12
|90" x 62.4"
|€ 29.57 € 35.19
|€ 29.57 € 35.19
|€ 46.91 € 55.82
|€ 111.64 € 132.85
|€ 54.08 € 64.36
|105" x 72.8"
|€ 38.76 € 46.12
|€ 38.76 € 46.12
|€ 63.26 € 75.28
|€ 149.70 € 178.14
|€ 72.45 € 86.22
|120" x 83.2"
|€ 49.99 € 59.49
|€ 49.99 € 59.49
|€ 81.64 € 97.15
|€ 192.65 € 229.25
|€ 93.90 € 111.74
|150" x 104.0"
|€ 77.55 € 92.28
|€ 77.55 € 92.28
|€ 126.59 € 150.64
|€ 300.66 € 357.79
|€ 144.97 € 172.51
|180" x 124.8"
|€ 111.26 € 132.40
|€ 111.26 € 132.40
|€ 181.73 € 216.26
|€ 432.01 € 514.09
|€ 204.26 € 243.07
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|20
|€ 5.00 € 5.95
|€ 5.00 € 5.95
|€ 11.18 € 13.30
|€ 20.75 € 24.69
|€ 13.23 € 15.74
|28
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|40
|€ 10.11 € 12.03
|€ 10.11 € 12.03
|€ 17.31 € 20.60
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|60
|€ 15.26 € 18.16
|€ 15.26 € 18.16
|€ 24.47 € 29.12
|€ 56.40 € 67.12
|€ 28.55 € 33.97
|80
|€ 20.32 € 24.18
|€ 20.32 € 24.18
|€ 41.83 € 49.78
|€ 99.37 € 118.25
|€ 47.94 € 57.05
|100
|€ 39.77 € 47.33
|€ 39.77 € 47.33
|€ 64.29 € 76.51
|€ 152.14 € 181.05
|€ 73.48 € 87.44
|120
|€ 56.12 € 66.78
|€ 56.12 € 66.78
|€ 91.86 € 109.31
|€ 217.20 € 258.47
|€ 105.13 € 125.10
|140
|€ 76.54 € 91.08
|€ 76.54 € 91.08
|€ 124.54 € 148.20
|€ 294.53 € 350.49
|€ 141.90 € 168.86
|160
|€ 99.01 € 117.82
|€ 99.01 € 117.82
|€ 162.31 € 193.15
|€ 384.13 € 457.11
|€ 183.83 € 218.76
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|8
|€ 11.82 € 14.07
|€ 11.82 € 14.07
|€ 14.16 € 16.85
|€ 18.50 € 22.02
|€ 15.18 € 18.06
|12
|€ 17.08 € 20.33
|€ 17.08 € 20.33
|€ 20.52 € 24.42
|€ 26.70 € 31.77
|€ 21.92 € 26.08
|16
|€ 28.67 € 34.12
|€ 28.67 € 34.12
|€ 34.49 € 41.04
|€ 44.93 € 53.47
|€ 37.70 € 44.86
|24
|€ 62.49 € 74.36
|€ 62.49 € 74.36
|€ 74.97 € 89.21
|€ 97.72 € 116.29
|€ 81.44 € 96.91
|40
|€ 157.08 € 186.93
|€ 157.08 € 186.93
|€ 196.35 € 233.66
|€ 236.00 € 280.84
|€ 207.86 € 247.35
|60
|- -
|- -
|- -
|- -
|€ 499.79 € 594.75
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|8
|€ 11.82 € 14.07
|€ 11.82 € 14.07
|€ 14.16 € 16.85
|€ 18.50 € 22.02
|€ 15.20 € 18.09
|10
|€ 14.39 € 17.12
|€ 14.39 € 17.12
|€ 17.31 € 20.60
|€ 22.53 € 26.81
|€ 19.06 € 22.68
|12
|€ 16.96 € 20.18
|€ 16.96 € 20.18
|€ 20.40 € 24.28
|€ 26.56 € 31.61
|€ 22.90 € 27.25
|16
|€ 28.67 € 34.12
|€ 28.67 € 34.12
|€ 34.47 € 41.02
|€ 44.93 € 53.47
|€ 37.70 € 44.86
|20
|€ 41.74 € 49.67
|€ 41.74 € 49.67
|€ 50.10 € 59.62
|€ 65.29 € 77.70
|€ 55.56 € 66.12
|24
|€ 62.49 € 74.36
|€ 62.49 € 74.36
|€ 74.97 € 89.21
|€ 97.72 € 116.29
|€ 81.44 € 96.91
|30
|€ 78.09 € 92.93
|€ 78.09 € 92.93
|€ 93.70 € 111.50
|€ 122.02 € 145.20
|€ 106.88 € 127.19
|40
|€ 117.80 € 140.18
|€ 117.80 € 140.18
|€ 147.27 € 175.25
|€ 177.01 € 210.64
|€ 178.19 € 212.05
|50
|€ 176.73 € 210.31
|€ 176.73 € 210.31
|€ 225.80 € 268.70
|€ 274.71 € 326.90
|€ 274.90 € 327.13
|60
|nan -
|nan -
|nan -
|nan -
|€ 400.94 € 477.12
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|20
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 10.15 € 12.08
|€ 18.29 € 21.77
|€ 12.20 € 14.52
|50
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|60
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 17.31 € 20.60
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|90
|€ 15.26 € 18.16
|€ 15.26 € 18.16
|€ 24.47 € 29.12
|€ 56.40 € 67.12
|€ 28.55 € 33.97
|100
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 26.50 € 31.54
|120
|€ 37.73 € 44.90
|€ 37.73 € 44.90
|€ 62.25 € 74.08
|€ 147.23 € 175.20
|€ 71.44 € 85.01
|150
|€ 39.77 € 47.33
|€ 39.77 € 47.33
|€ 64.29 € 76.51
|€ 152.14 € 181.05
|€ 74.50 € 88.66
|160
|€ 34.67 € 41.26
|€ 34.67 € 41.26
|€ 55.10 € 65.57
|€ 131.27 € 156.21
|€ 64.29 € 76.51
|200
|€ 52.03 € 61.92
|€ 52.03 € 61.92
|€ 84.72 € 100.82
|€ 201.23 € 239.46
|€ 97.99 € 116.61
|240
|€ 49.99 € 59.49
|€ 49.99 € 59.49
|€ 81.64 € 97.15
|€ 192.65 € 229.25
|€ 94.92 € 112.95
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|10.5
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 9.14 € 10.88
|€ 18.29 € 21.77
|€ 12.20 € 14.52
|14.8
|€ 7.09 € 8.44
|€ 7.09 € 8.44
|€ 12.20 € 14.52
|€ 26.95 € 32.07
|€ 13.23 € 15.74
|21
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|29.7
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|42
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 26.50 € 31.54
|59.4
|€ 26.50 € 31.54
|€ 26.50 € 31.54
|€ 43.86 € 52.19
|€ 101.83 € 121.18
|€ 49.99 € 59.49
|84.1
|€ 52.03 € 61.92
|€ 52.03 € 61.92
|€ 84.72 € 100.82
|€ 201.23 € 239.46
|€ 96.97 € 115.39
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|30
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.29 € 19.39
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 28.60 € 34.03
|€ 58.40 € 69.50
|€ 61.90 € 73.66
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|45
|€ 27.60 € 32.84
|€ 35.43 € 42.16
|€ 27.60 € 32.84
|€ 35.41 € 42.14
|€ 46.22 € 55.00
|€ 46.99 € 55.92
|€ 72.88 € 86.73
|€ 76.48 € 91.01
|€ 102.38 € 121.83
|- -
|60
|€ 38.65 € 45.99
|€ 48.99 € 58.30
|€ 38.65 € 45.99
|€ 46.28 € 55.07
|€ 61.98 € 73.76
|€ 71.48 € 85.06
|€ 87.85 € 104.54
|€ 103.98 € 123.74
|€ 120.35 € 143.22
|- -
|75
|€ 44.67 € 53.16
|€ 54.93 € 65.37
|€ 44.67 € 53.16
|€ 53.22 € 63.33
|€ 69.40 € 82.59
|€ 106.20 € 126.38
|€ 106.20 € 126.38
|€ 132.37 € 157.52
|€ 132.37 € 157.52
|- -
|90
|€ 92.62 € 110.22
|€ 110.61 € 131.63
|€ 92.62 € 110.22
|€ 105.50 € 125.55
|€ 123.61 € 147.10
|€ 134.80 € 160.41
|€ 186.86 € 222.36
|€ 185.86 € 221.17
|€ 237.92 € 283.12
|- -
|105
|€ 83.43 € 99.28
|€ 129.65 € 154.28
|€ 83.43 € 99.28
|€ 112.67 € 134.08
|€ 143.95 € 171.30
|€ 170.55 € 202.95
|€ 177.67 € 211.43
|€ 221.59 € 263.69
|€ 228.73 € 272.19
|- -
|120
|€ 143.89 € 171.23
|€ 168.97 € 201.07
|€ 143.89 € 171.23
|€ 161.02 € 191.61
|€ 183.47 € 218.33
|nan -
|nan -
|€ 296.17 € 352.44
|€ 369.35 € 439.53
|- -
|150
|€ 148.29 € 176.47
|€ 175.25 € 208.55
|€ 148.29 € 176.47
|€ 166.26 € 197.85
|€ 189.73 € 225.78
|nan -
|nan -
|€ 357.43 € 425.34
|€ 417.12 € 496.37
|- -
|180
|€ 217.35 € 258.65
|€ 257.86 € 306.85
|€ 217.35 € 258.65
|€ 241.90 € 287.86
|€ 272.34 € 324.08
|nan -
|nan -
|€ 520.83 € 619.79
|€ 637.66 € 758.82
|- -
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|20
|€ 12.48 € 14.85
|€ 17.56 € 20.90
|€ 12.48 € 14.85
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.32 € 33.70
|€ 11.28 € 13.42
|€ 51.01 € 60.70
|€ 26.61 € 31.67
|€ 75.51 € 89.86
|- -
|28
|€ 11.69 € 13.91
|€ 15.85 € 18.86
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 14.29 € 17.01
|€ 58.40 € 69.50
|€ 39.82 € 47.39
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|40
|€ 15.52 € 18.47
|€ 22.15 € 26.36
|€ 15.52 € 18.47
|€ 20.50 € 24.40
|€ 32.55 € 38.73
|€ 43.97 € 52.32
|€ 66.49 € 79.12
|€ 74.61 € 88.79
|€ 82.37 € 98.02
|- -
|60
|€ 37.64 € 44.79
|€ 47.96 € 57.07
|€ 37.64 € 44.79
|€ 45.25 € 53.85
|€ 60.98 € 72.57
|€ 80.68 € 96.01
|€ 86.84 € 103.34
|€ 121.52 € 144.61
|€ 119.34 € 142.01
|- -
|80
|€ 101.86 € 121.21
|€ 119.84 € 142.61
|€ 101.86 € 121.21
|€ 114.52 € 136.28
|€ 132.85 € 158.09
|€ 127.70 € 151.96
|€ 196.10 € 233.36
|€ 178.77 € 212.74
|€ 247.17 € 294.13
|- -
|100
|€ 82.41 € 98.07
|€ 100.38 € 119.45
|€ 82.41 € 98.07
|€ 95.09 € 113.16
|€ 113.39 € 134.93
|€ 187.91 € 223.61
|€ 187.91 € 223.61
|€ 249.17 € 296.51
|€ 227.70 € 270.96
|- -
|120
|€ 137.76 € 163.93
|€ 162.83 € 193.77
|€ 137.76 € 163.93
|€ 154.89 € 184.32
|€ 177.34 € 211.03
|nan -
|nan -
|€ 291.05 € 346.35
|€ 363.23 € 432.24
|- -
|140
|€ 196.82 € 234.22
|€ 227.76 € 271.03
|€ 196.82 € 234.22
|€ 216.49 € 257.62
|€ 242.26 € 288.29
|nan -
|nan -
|€ 449.35 € 534.73
|€ 533.07 € 634.35
|- -
|160
|€ 229.61 € 273.24
|€ 270.12 € 321.44
|€ 229.61 € 273.24
|€ 254.16 € 302.45
|€ 284.61 € 338.69
|nan -
|nan -
|€ 498.36 € 593.05
|€ 649.90 € 773.38
|- -
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|8
|€ 17.65 € 21.00
|€ 26.21 € 31.19
|€ 17.65 € 21.00
|€ 23.99 € 28.55
|€ 32.45 € 38.62
|€ 82.60 € 98.29
|€ 82.60 € 98.29
|€ 123.91 € 147.45
|€ 123.91 € 147.45
|€ 203.09 € 241.68
|12
|€ 26.26 € 31.25
|€ 37.43 € 44.54
|€ 26.26 € 31.25
|€ 37.43 € 44.54
|€ 43.02 € 51.19
|€ 93.89 € 111.73
|€ 93.89 € 111.73
|€ 138.96 € 165.36
|€ 138.96 € 165.36
|€ 245.15 € 291.73
|16
|€ 36.71 € 43.68
|€ 49.91 € 59.39
|€ 36.71 € 43.68
|€ 49.87 € 59.35
|€ 56.15 € 66.82
|€ 113.03 € 134.51
|€ 113.03 € 134.51
|€ 162.78 € 193.71
|€ 162.78 € 193.71
|€ 279.48 € 332.58
|24
|€ 76.41 € 90.93
|€ 93.98 € 111.84
|€ 76.41 € 90.93
|€ 93.98 € 111.84
|€ 109.76 € 130.61
|€ 195.59 € 232.75
|€ 195.59 € 232.75
|€ 267.98 € 318.90
|€ 267.98 € 318.90
|€ 514.55 € 612.31
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|10
|€ 19.54 € 23.25
|€ 28.69 € 34.14
|€ 19.54 € 23.25
|€ 28.69 € 34.14
|€ 34.93 € 41.57
|€ 88.00 € 104.72
|€ 88.00 € 104.72
|€ 132.05 € 157.14
|€ 132.05 € 157.14
|€ 226.08 € 269.04
|12
|€ 26.26 € 31.25
|€ 37.41 € 44.52
|€ 26.26 € 31.25
|€ 34.65 € 41.23
|€ 43.02 € 51.19
|€ 93.91 € 111.75
|€ 93.91 € 111.75
|€ 138.96 € 165.36
|€ 138.96 € 165.36
|€ 245.15 € 291.73
|16
|€ 36.71 € 43.68
|€ 49.89 € 59.37
|€ 36.71 € 43.68
|€ 49.89 € 59.37
|€ 56.15 € 66.82
|€ 113.03 € 134.51
|€ 113.03 € 134.51
|€ 162.76 € 193.68
|€ 162.76 € 193.68
|€ 279.48 € 332.58
|20
|€ 47.46 € 56.48
|€ 64.86 € 77.18
|€ 47.46 € 56.48
|€ 64.86 € 77.18
|€ 74.83 € 89.05
|€ 130.42 € 155.20
|€ 130.42 € 155.20
|€ 185.18 € 220.36
|€ 185.18 € 220.36
|€ 313.22 € 372.73
|24
|€ 76.41 € 90.93
|€ 97.29 € 115.78
|€ 76.41 € 90.93
|€ 94.00 € 111.86
|€ 109.79 € 130.65
|€ 195.62 € 232.79
|€ 195.62 € 232.79
|€ 267.97 € 318.88
|€ 267.97 € 318.88
|€ 514.55 € 612.31
|30
|€ 76.41 € 90.93
|€ 97.29 € 115.78
|€ 76.41 € 90.93
|€ 94.00 € 111.86
|€ 109.79 € 130.65
|€ 195.62 € 232.79
|€ 195.62 € 232.79
|€ 267.97 € 318.88
|€ 267.97 € 318.88
|€ 514.55 € 612.31
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|50
|€ 17.41 € 20.72
|€ 24.87 € 29.60
|€ 17.41 € 20.72
|€ 22.60 € 26.89
|€ 34.91 € 41.54
|€ 42.88 € 51.03
|€ 59.20 € 70.45
|€ 58.22 € 69.28
|€ 98.63 € 117.37
|- -
|60
|€ 28.55 € 33.97
|€ 37.73 € 44.90
|€ 28.55 € 33.97
|€ 34.47 € 41.02
|€ 55.17 € 65.65
|€ 46.99 € 55.92
|€ 70.99 € 84.48
|€ 67.40 € 80.21
|€ 129.32 € 153.89
|- -
|90
|€ 42.58 € 50.67
|€ 53.88 € 64.12
|€ 42.58 € 50.67
|€ 50.67 € 60.30
|€ 66.96 € 79.68
|€ 89.87 € 106.95
|€ 95.04 € 113.10
|€ 120.52 € 143.42
|€ 165.04 € 196.40
|- -
|100
|€ 71.15 € 84.67
|€ 86.64 € 103.10
|€ 71.15 € 84.67
|€ 81.64 € 97.15
|- -
|€ 91.92 € 109.38
|€ 126.45 € 150.48
|€ 153.19 € 182.30
|€ 248.12 € 295.26
|- -
|120
|€ 83.60 € 99.48
|€ 102.55 € 122.03
|€ 83.60 € 99.48
|€ 95.21 € 113.30
|€ 150.82 € 179.48
|nan -
|nan -
|€ 194.03 € 230.90
|€ 232.87 € 277.12
|- -
|150
|€ 85.51 € 101.76
|€ 104.99 € 124.94
|€ 85.51 € 101.76
|€ 98.19 € 116.85
|€ 116.50 € 138.64
|nan -
|nan -
|€ 306.36 € 364.57
|€ 347.56 € 413.60
|- -
|160
|€ 142.39 € 169.44
|€ 168.84 € 200.92
|€ 142.39 € 169.44
|€ 159.08 € 189.31
|€ 184.88 € 220.01
|nan -
|nan -
|€ 316.59 € 376.74
|€ 545.91 € 649.63
|- -
Preis -
|Druckgröße
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & Latten
|Aluminium & Latten
|Dibond & Hilfsrahmen
|Aluminium & Hilfsrahmen
|Acrylic reverse
|14.8
|€ 3.94 € 4.69
|€ 6.27 € 7.46
|€ 3.94 € 4.69
|€ 6.27 € 7.46
|€ 15.72 € 18.71
|€ 9.18 € 10.92
|€ 27.57 € 32.81
|€ 24.51 € 29.17
|€ 42.55 € 50.63
|- -
|21
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.29 € 19.39
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 28.60 € 34.03
|€ 58.40 € 69.50
|€ 49.03 € 58.35
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|29.7
|€ 14.93 € 17.77
|€ 21.83 € 25.98
|€ 14.93 € 17.77
|€ 19.98 € 23.78
|€ 35.20 € 41.89
|€ 43.91 € 52.25
|€ 69.13 € 82.26
|€ 74.55 € 88.71
|€ 102.47 € 121.94
|- -
|42
|€ 25.32 € 30.13
|€ 38.44 € 45.74
|€ 25.32 € 30.13
|€ 30.74 € 36.58
|€ 57.34 € 68.23
|€ 75.57 € 89.93
|€ 86.75 € 103.23
|€ 102.12 € 121.52
|€ 123.94 € 147.49
|- -
|59.4
|€ 48.12 € 57.26
|€ 72.87 € 86.72
|€ 48.12 € 57.26
|€ 56.39 € 67.10
|€ 87.33 € 103.92
|€ 129.70 € 154.34
|€ 124.64 € 148.32
|€ 132.77 € 158.00
|€ 155.55 € 185.10
|- -
|84.1
|€ 87.31 € 103.90
|€ 116.36 € 138.47
|€ 87.31 € 103.90
|€ 99.39 € 118.27
|€ 130.85 € 155.71
|nan -
|nan -
|€ 265.52 € 315.97
|€ 367.31 € 437.10
|- -
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|30 x 20
|€ 68.36 € 81.35
|€ 53.35 € 63.49
|€ 97.39 € 115.89
|€ 167.43 € 199.24
|45 x 30
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|60 x 40
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|75 x 50
|€ 155.98 € 185.62
|€ 201.61 € 239.92
|€ 219.08 € 260.71
|€ 359.53 € 427.84
|90 x 60
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
|105 x 70
|– –
|€ 477.15 € 567.81
|– –
|€ 427.61 € 508.86
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|28 x 21
|€ 54.34 € 64.66
|€ 51.21 € 60.94
|€ 100.26 € 119.31
|€ 107.47 € 127.89
|40 x 30
|€ 84.13 € 100.11
|€ 67.11 € 79.86
|€ 119.94 € 142.73
|€ 205.25 € 244.25
|60 x 45
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|80 x 60
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
|100 x 75
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|30 x 24
|€ 68.36 € 81.35
|€ 53.35 € 63.49
|€ 97.39 € 115.89
|€ 167.43 € 199.24
|40 x 32
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|50 x 40
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|60 x 48
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|75 x 60
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|20 x 20
|€ 57.84 € 68.83
|€ 45.83 € 54.54
|€ 81.74 € 97.27
|€ 145.95 € 173.68
|30 x 30
|€ 84.13 € 100.11
|€ 67.11 € 79.86
|€ 119.94 € 142.73
|€ 205.25 € 244.25
|40 x 40
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|50 x 50
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|60 x 60
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
|75 x 75
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|60 x 20
|€ 120.93 € 143.91
|€ 85.95 € 102.28
|€ 182.21 € 216.83
|€ 285.77 € 340.07
|90 x 30
|€ 170.00 € 202.30
|€ 121.33 € 144.38
|€ 246.62 € 293.48
|€ 377.55 € 449.28
|120 x 40
|– –
|€ 166.84 € 198.54
|€ 290.57 € 345.78
|€ 469.79 € 559.05
Preis -
|Druckgröße
|Traditioneller Rahmen
|Schattenfugen-Rahmen
|Box-Rahmen
|Schwebe-Rahmen
|A5
|€ 57.84 € 68.83
|€ 45.83 € 54.54
|€ 81.74 € 97.27
|€ 145.95 € 173.68
|A4
|€ 54.34 € 64.66
|€ 51.21 € 60.94
|€ 100.26 € 119.31
|€ 107.47 € 127.89
|A3
|€ 82.37 € 98.02
|€ 68.53 € 81.55
|€ 147.01 € 174.94
|€ 158.80 € 188.97
|A2
|€ 113.92 € 135.56
|€ 151.66 € 180.48
|€ 205.74 € 244.83
|€ 208.53 € 248.15
|A1
|€ 202.29 € 240.73
|€ 253.77 € 301.99
|€ 220.82 € 262.78
|€ 283.69 € 337.59
|A0
|– –
|€ 477.15 € 567.81
|– –
|€ 427.61 € 508.86
|Produkt
|Selbstabholung in unserem Studio in London
|Post (€) 1–5 Arbeitstage Lieferzeit*
|Kurier
|Nur Drucke
|kostenlos
|5.75
|11.99
|Kaschierte & Gerahmte Drucke
|kostenlos
|N/A
|30,00 – 70,00 je nach Größe
Preis -
|Größe
|Rahmen (€)
|Gerahmte & Kaschierte (€)
|A4 (1.41:1)
|€ 32.01 € 38.09
|€ 34.89 € 41.52
|A3 (1.41:1)
|€ 39.07 € 46.49
|€ 42.67 € 50.78
|A2 (1.41:1)
|€ 57.21 € 68.08
|€ 62.22 € 74.04
|A1 (1.41:1)
|€ 99.83 € 118.80
|€ 107.00 € 127.33
|30x30cm (1:1)
|€ 41.20 € 49.03
|€ 45.31 € 53.92
|40x40cm (1:1)
|€ 47.55 € 56.58
|€ 52.30 € 62.24
|50x50cm (1:1)
|€ 66.56 € 79.21
|€ 73.21 € 87.12
|30x45cm (2:3)
|€ 44.84 € 53.36
|€ 48.57 € 57.80
|40x60cm (2:3)
|€ 57.30 € 68.19
|€ 63.53 € 75.60
|30x40cm (3:4)
|€ 41.76 € 49.69
|€ 45.70 € 54.38
|60x80cm (3:4)
|€ 118.04 € 140.47
|€ 128.89 € 153.38
|28x35cm (4:5)
|€ 40.73 € 48.47
|€ 43.99 € 52.35
|40x50cm (4:5)
|€ 51.86 € 61.71
|€ 56.72 € 67.50
|70x100cm (5:7)
|€ 157.64 € 187.59
|€ 166.77 € 198.46
Preis -
Preis -
|Vereinigtes Königreich
|Deutschland
|Europa (EU)
|Europa (EWR & CH)
|USA
|Kanada
|Übrige Welt
|Alle Größen
|€ 6.95 € 8.27
|€ 6.95 € 8.27
|€ 14.63 € 17.41
|€ 19.60 € 23.32
|€ 28.67 € 34.12
|€ 40.95 € 48.73
|€ 76.97 € 91.59
|Vereinigtes Königreich
|Deutschland
|Europa (EU)
|Europa (EWR & CH)
|USA
|Kanada
|Übrige Welt
|Bis 30 cm
|€ 14.63 € 17.41
|€ 14.63 € 17.41
|€ 26.33 € 31.33
|€ 34.52 € 41.08
|€ 22.82 € 27.16
|€ 40.95 € 48.73
|€ 76.94 € 91.56
|Bis 42 cm
|€ 14.63 € 17.41
|€ 14.63 € 17.41
|€ 28.67 € 34.12
|€ 34.52 € 41.08
|€ 25.45 € 30.29
|€ 42.12 € 50.12
|€ 86.87 € 103.38
|Bis 60 cm
|€ 16.97 € 20.19
|€ 16.97 € 20.19
|€ 32.18 € 38.29
|€ 38.03 € 45.26
|€ 30.89 € 36.76
|€ 54.99 € 65.44
|€ 112.09 € 133.39
|Bis 85 cm
|€ 23.99 € 28.55
|€ 23.99 € 28.55
|€ 34.52 € 41.08
|€ 40.83 € 48.59
|€ 37.15 € 44.21
|€ 74.88 € 89.11
|€ 177.68 € 211.44
|Bis 119 cm
|€ 35.10 € 41.77
|€ 35.10 € 41.77
|€ 76.05 € 90.50
|€ 87.75 € 104.42
|€ 44.17 € 52.56
|€ 79.56 € 94.68
|€ 210.60 € 250.61
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|4.8 121.92 x 0
|€ 7.49 € 8.91
|€ 6.30 € 7.50
|€ 6.30 € 7.50
|€ 7.66 € 9.11
|€ 9.79 € 11.65
|9.6 243.84 x 0
|€ 14.98 € 17.82
|€ 15.42 € 18.35
|€ 15.42 € 18.35
|€ 18.50 € 22.02
|€ 24.12 € 28.70
|14.4 365.76 x 0
|€ 22.46 € 26.73
|€ 22.90 € 27.25
|€ 22.90 € 27.25
|€ 27.55 € 32.79
|€ 35.82 € 42.63
|19.2 487.68 x 0
|€ 29.95 € 35.64
|€ 41.28 € 49.12
|€ 41.28 € 49.12
|€ 49.66 € 59.09
|€ 64.68 € 76.97
|24 609.6 x 0
|€ 37.44 € 44.55
|€ 62.52 € 74.40
|€ 62.52 € 74.40
|€ 74.98 € 89.22
|€ 97.84 € 116.42
|28.8 731.52 x 0
|€ 44.93 € 53.46
|€ 89.99 € 107.09
|€ 89.99 € 107.09
|€ 107.96 € 128.48
|€ 140.71 € 167.45
|48 1219.2 x 0
|€ 74.88 € 89.11
|€ 212.08 € 252.37
|€ 212.08 € 252.37
|€ 270.96 € 322.44
|€ 325.68 € 387.56
|60 1524 x 0
|€ 93.60 € 111.38
|€ 282.74 € 336.47
|€ 282.74 € 336.47
|€ 353.44 € 420.59
|€ 424.80 € 505.51
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|10.8 274.32 x 0
|€ 14.98 € 17.82
|€ 17.36 € 20.66
|€ 17.36 € 20.66
|€ 20.82 € 24.78
|€ 27.14 € 32.30
|14.4 365.76 x 0
|€ 19.97 € 23.76
|€ 20.35 € 24.22
|€ 20.35 € 24.22
|€ 24.48 € 29.13
|€ 31.84 € 37.88
|18 457.2 x 0
|€ 24.96 € 29.70
|€ 31.80 € 37.84
|€ 31.80 € 37.84
|€ 38.28 € 45.55
|€ 49.75 € 59.20
|21.6 548.64 x 0
|€ 29.95 € 35.64
|€ 46.45 € 55.28
|€ 46.45 € 55.28
|€ 55.86 € 66.47
|€ 72.77 € 86.59
|36 914.4 x 0
|€ 49.92 € 59.40
|€ 124.91 € 148.64
|€ 124.91 € 148.64
|€ 149.94 € 178.43
|€ 195.18 € 232.26
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|9.6 243.84 x 0
|€ 12.48 € 14.85
|€ 14.18 € 16.88
|€ 14.18 € 16.88
|€ 16.99 € 20.22
|€ 22.20 € 26.42
|14.4 365.76 x 0
|€ 18.72 € 22.28
|€ 20.50 € 24.39
|€ 20.50 € 24.39
|€ 24.62 € 29.30
|€ 32.04 € 38.13
|19.2 487.68 x 0
|€ 24.96 € 29.70
|€ 34.40 € 40.94
|€ 34.40 € 40.94
|€ 41.39 € 49.25
|€ 53.92 € 64.16
|28.8 731.52 x 0
|€ 37.44 € 44.55
|€ 74.99 € 89.24
|€ 74.99 € 89.24
|€ 89.96 € 107.06
|€ 117.26 € 139.54
|48 1219.2 x 0
|€ 62.40 € 74.26
|€ 188.50 € 224.31
|€ 188.50 € 224.31
|€ 235.62 € 280.39
|€ 283.20 € 337.01
|72 1828.8 x 0
|€ 93.60 € 111.38
|- -
|- -
|- -
|- -
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|9.6 243.84 x 0
|€ 9.98 € 11.88
|€ 14.18 € 16.88
|€ 14.18 € 16.88
|€ 16.99 € 20.22
|€ 22.20 € 26.42
|12 304.8 x 0
|€ 12.48 € 14.85
|€ 17.27 € 20.55
|€ 17.27 € 20.55
|€ 20.77 € 24.72
|€ 27.04 € 32.17
|14.4 365.76 x 0
|€ 14.98 € 17.82
|€ 20.35 € 24.22
|€ 20.35 € 24.22
|€ 24.48 € 29.13
|€ 31.87 € 37.93
|19.2 487.68 x 0
|€ 19.97 € 23.76
|€ 34.40 € 40.94
|€ 34.40 € 40.94
|€ 41.36 € 49.22
|€ 53.92 € 64.16
|24 609.6 x 0
|€ 24.96 € 29.70
|€ 50.09 € 59.60
|€ 50.09 € 59.60
|€ 60.12 € 71.54
|€ 78.35 € 93.23
|28.8 731.52 x 0
|€ 29.95 € 35.64
|€ 74.99 € 89.24
|€ 74.99 € 89.24
|€ 89.96 € 107.06
|€ 117.26 € 139.54
|36 914.4 x 0
|€ 37.44 € 44.55
|€ 93.71 € 111.51
|€ 93.71 € 111.51
|€ 112.44 € 133.80
|€ 146.42 € 174.24
|48 1219.2 x 0
|€ 49.92 € 59.40
|€ 141.36 € 168.22
|€ 141.36 € 168.22
|€ 176.72 € 210.30
|€ 212.41 € 252.77
|60 1524 x 0
|€ 62.40 € 74.26
|€ 212.08 € 252.37
|€ 212.08 € 252.37
|€ 270.96 € 322.44
|€ 329.65 € 392.29
|72 1828.8 x 0
|€ 74.88 € 89.11
|nan -
|nan -
|nan -
|nan -
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|4.8 121.92 x 0
|€ 37.44 € 44.55
|€ 4.69 € 5.58
|€ 4.69 € 5.58
|€ 5.63 € 6.70
|€ 73.67 € 87.66
|12 304.8 x 0
|€ 24.96 € 29.70
|€ 25.03 € 29.79
|€ 25.03 € 29.79
|€ 30.14 € 35.87
|€ 39.08 € 46.51
|12 304.8 x 0
|€ 37.44 € 44.55
|€ 39.08 € 46.51
|€ 39.08 € 46.51
|€ 46.98 € 55.91
|€ 61.14 € 72.76
|19.2 487.68 x 0
|€ 44.93 € 53.46
|€ 56.24 € 66.93
|€ 56.24 € 66.93
|€ 67.49 € 80.31
|€ 87.84 € 104.53
|19.2 487.68 x 0
|€ 59.90 € 71.29
|€ 84.34 € 100.36
|€ 84.34 € 100.36
|€ 101.20 € 120.42
|€ 131.81 € 156.85
|24 609.6 x 0
|€ 49.92 € 59.40
|€ 87.41 € 104.02
|€ 87.41 € 104.02
|€ 104.95 € 124.89
|€ 136.63 € 162.59
|24 609.6 x 0
|€ 74.88 € 89.11
|€ 131.21 € 156.14
|€ 131.21 € 156.14
|€ 157.43 € 187.34
|€ 205.01 € 243.96
|28.8 731.52 x 0
|€ 59.90 € 71.29
|€ 128.15 € 152.50
|€ 128.15 € 152.50
|€ 152.60 € 181.60
|€ 199.99 € 237.99
|28.8 731.52 x 0
|€ 89.86 € 106.93
|€ 184.21 € 219.21
|€ 184.21 € 219.21
|€ 213.36 € 253.90
|€ 287.89 € 342.59
|36 914.4 x 0
|€ 74.88 € 89.11
|€ 193.56 € 230.34
|€ 193.56 € 230.34
|€ 232.40 € 276.56
|€ 302.51 € 359.98
|36 914.4 x 0
|€ 112.32 € 133.66
|€ 287.30 € 341.89
|€ 287.30 € 341.89
|€ 344.84 € 410.36
|€ 448.94 € 534.24
|43.2 1097.28 x 0
|€ 89.86 € 106.93
|€ 259.16 € 308.41
|€ 259.16 € 308.41
|€ 329.87 € 392.54
|€ 396.50 € 471.84
|43.2 1097.28 x 0
|€ 134.78 € 160.39
|€ 353.44 € 420.59
|€ 353.44 € 420.59
|€ 435.88 € 518.69
|€ 523.92 € 623.46
|48 1219.2 x 0
|€ 99.84 € 118.81
|€ 282.74 € 336.47
|€ 282.74 € 336.47
|€ 341.65 € 406.57
|€ 410.65 € 488.68
|48 1219.2 x 0
|€ 149.76 € 178.21
|€ 388.79 € 462.66
|€ 388.79 € 462.66
|€ 520.20 € 619.04
|€ 625.28 € 744.09
|60 1524 x 0
|€ 124.80 € 148.51
|€ 353.44 € 420.59
|€ 353.44 € 420.59
|€ 435.88 € 518.69
|€ 523.92 € 623.46
|60 1524 x 0
|€ 187.20 € 222.77
|€ 530.12 € 630.85
|€ 530.12 € 630.85
|€ 659.74 € 785.09
|€ 792.97 € 943.64
|72 1828.8 x 0
|€ 149.76 € 178.21
|- -
|- -
|- -
|- -
|72 1828.8 x 0
|€ 224.64 € 267.32
|- -
|- -
|- -
|- -
Preis -
|Druckgröße
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art
|A5 A5
|nan -
|€ 9.38 € 11.17
|€ 9.38 € 11.17
|€ 11.24 € 13.38
|€ 14.64 € 17.42
|A4 A4
|nan -
|€ 16.46 € 19.59
|€ 16.46 € 19.59
|€ 19.82 € 23.59
|€ 25.76 € 30.66
|A3 A3
|nan -
|€ 20.35 € 24.22
|€ 20.35 € 24.22
|€ 24.52 € 29.17
|€ 31.84 € 37.88
|A2 A2
|nan -
|€ 40.70 € 48.44
|€ 40.70 € 48.44
|€ 48.88 € 58.16
|€ 63.55 € 75.63
|A1 A1
|nan -
|€ 81.29 € 96.73
|€ 81.29 € 96.73
|€ 97.61 € 116.15
|€ 127.13 € 151.28
|A0 A0
|nan -
|€ 146.09 € 173.84
|€ 146.09 € 173.84
|€ 169.67 € 201.90
|€ 203.92 € 242.66
Bestelle jetzt und deine Drucke werden innerhalb von 24 Stunden verschickt.
***