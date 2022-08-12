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Wie füge ich meinen Druckprodukten Rahmen hinzu?

Um gerahmte Kunstdrucke auf deiner Website zu verkaufen, musst du zuerst ein Produkt anlegen: Wähle dazu ein Bild in deinem creativehub-Konto aus und klicke auf „Sell as print“. 

Jetzt befindest du dich auf der Seite, auf der du Druckprodukte erstellst. Auf die Optionen dieser Seite kommen wir gleich zurück – klicke zunächst auf den Button „Add print size“

Du bist jetzt auf der Seite, auf der du deine Druckgröße und/oder deinen Rahmen festlegst:

Wähle deine Druckgröße über das Dropdown-Menü aus:

„Custom size (print only)“ behält dein natives Seitenverhältnis bei, mit der Option, der Datei einen Rand hinzuzufügen. Die Rahmen für das Dropshipping gibt es in DIN-A-Formaten oder quadratisch, deshalb haben wir diese Größen bereits für dich eingerichtet. Wähle die gewünschte Größe & Rahmenleiste aus und passe dann die Breite des Rands mit dem Regler an:

Wenn du fertig bist, klicke auf „Save“

Jetzt bist du wieder auf der Seite zur Produkteinrichtung. Du siehst, dass „Print size“ und „Costs“ entsprechend deinen Druck- & Rahmeneinstellungen bereits ausgefüllt sind. Vervollständige als Nächstes deine Produktdetails:

  1. Gib deinen Preis ein
  2. Wähle deine Papierart
  3. Richte limitierte Editionen ein & wähle dein Zertifikat (optional)
  4. Wähle deine individuelle Beilage (optional)
  5. Klicke auf „Save“, um den Vorgang abzuschließen

Jetzt kannst du deine Produkte in deinen Shop importieren.

Aktualisiert am Oktober 2026

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