Wie füge ich meinen Druckprodukten Rahmen hinzu?

Um gerahmte Kunstdrucke auf deiner Website zu verkaufen, musst du zuerst ein Produkt anlegen: Wähle dazu ein Bild in deinem creativehub-Konto aus und klicke auf „Sell as print“.

Jetzt befindest du dich auf der Seite, auf der du Druckprodukte erstellst. Auf die Optionen dieser Seite kommen wir gleich zurück – klicke zunächst auf den Button „Add print size“

Du bist jetzt auf der Seite, auf der du deine Druckgröße und/oder deinen Rahmen festlegst:

Wähle deine Druckgröße über das Dropdown-Menü aus:

„Custom size (print only)“ behält dein natives Seitenverhältnis bei, mit der Option, der Datei einen Rand hinzuzufügen. Die Rahmen für das Dropshipping gibt es in DIN-A-Formaten oder quadratisch, deshalb haben wir diese Größen bereits für dich eingerichtet. Wähle die gewünschte Größe & Rahmenleiste aus und passe dann die Breite des Rands mit dem Regler an:

Wenn du fertig bist, klicke auf „Save“

Jetzt bist du wieder auf der Seite zur Produkteinrichtung. Du siehst, dass „Print size“ und „Costs“ entsprechend deinen Druck- & Rahmeneinstellungen bereits ausgefüllt sind. Vervollständige als Nächstes deine Produktdetails:

Gib deinen Preis ein Wähle deine Papierart Richte limitierte Editionen ein & wähle dein Zertifikat (optional) Wähle deine individuelle Beilage (optional) Klicke auf „Save“, um den Vorgang abzuschließen

Jetzt kannst du deine Produkte in deinen Shop importieren.