Level 2: 101-Guide Marketing für deinen Print-Shop

Print-Shop von Pie Aerts

Glückwunsch, du hast den perfekten Online-Kunstshop eingerichtet! Auf deinem Weg, deine kreative Karriere selbst in die Hand zu nehmen, hast du damit einen wichtigen Schritt gemacht. Der nächste Schritt – das Marketing – ist jedoch der mit Abstand wichtigste. Er verlangt harte Arbeit, Strategie und Fokus, aber das erreichbare Ziel ist völlige kreative Freiheit in deiner Karriere. Das ist die Mühe wert, oder?

Wir helfen dir bei diesem Schritt – angefangen beim Marketing zum Launch deines Shops. Warum solltest du auf uns hören? Weil die Abwicklung von Online-Kunstverkäufen genau das ist, was wir tun, und wir in den letzten 4 Jahren eine Welle von Künstlern erlebt haben, die ihre kreative Karriere verwandelt haben. Und das ist kein Zufall. Wer Erfolg hatte, hat eine klare, wiederholbare Marketingstrategie gelernt und angewendet.

Also: Mach dir einen Kaffee und nimm dir Zeit, diesen Artikel aufmerksam zu lesen. Er basiert auf Hunderten von Marketingtipps, die wir bei Hunderten erfolgreicher Künstler immer wieder funktionieren sehen – viele von ihnen erzielen mit Kunstdrucken über 100.000 $ (ca. 90.000 €) Umsatz pro Jahr, manche deutlich mehr.

Wir führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess und geben dir einen 14-Tage-Plan mit Beispiel-Content für jede Phase. Am Ende findest du eine Checkliste, mit der du die Aufgaben systematisch abarbeiten und nach und nach abhaken kannst.

Starte mit einer Dauerkollektion und lass dann eine Reihe zeitlich begrenzter „Drops“ folgen

Kunstgalerien haben Dauerausstellungen und wechselnde Ausstellungen. Die Dauerausstellung zieht neues Publikum an. Die Wechselausstellungen halten alles frisch und spannend. Sie sorgen dafür, dass die Leute wiederkommen.

Nimm die TATE: 70 % der Fläche sind Dauerausstellung. Die größten Hits von Warhol, Hirst, Hockney. Erstbesucher kommen dafür – aber würden sie dich immer wieder zurückbringen? Hier kommen die Wechselausstellungen der TATE ins Spiel. Rund um Themen, Projekte, Künstler oder Epochen geben sie den Leuten einen Grund, wiederzukommen.

Wir haben beobachtet, dass die erfolgreichsten Künstler genau diesen Ansatz für ihre Druckverkäufe und das allgemeine Marketing ihrer Arbeit nutzen. Sie haben ihre Dauerkollektion – sozusagen ihre größten Hits. Dann veröffentlichen sie regelmäßig neue Projekte oder Drucke als Drops. Wie bei Kunstgalerien sind diese Projekte oder Print-Drops nicht einfach konstruiert, um Drucke zu verkaufen: Es sind Werkgruppen oder einzelne Arbeiten rund um Themen, die sie in ihrer Arbeit erforschen oder vermitteln. Als Ganzes betrachtet zeigen diese Print- oder Projekt-Drops außerdem, wie sich das Denken des Künstlers über seine Praxis weiterentwickelt. Was wir sagen wollen: Diese Drops sollten jeweils eine eigene, fokussierte Marketingkampagne und einen eigenen Verkaufsschub bekommen.

Wenn du mit einer Dauerkollektion startest, hat das folgende Vorteile:

Deine Dauerkollektion etabliert einen visuellen Stil und eine Markenidentität in deinem Shop. Das gibt neuem Publikum einen leicht zugänglichen Weg zum Kauf. Dein bestehendes Publikum hatte bisher nie die Gelegenheit zu kaufen. Es gibt also einen Nachholbedarf. Wie bei deinem ersten Besuch in der TATE: Die Leute wollen die Hits sehen! Du schaffst dir ein Produktsortiment, das dir das ganze Jahr über Einnahmen bringt.

Wenn du anschließend zu einer Reihe von Projekt- oder Print-Drops übergehst, hat das folgende Vorteile:

Es ist eine großartige Möglichkeit, deiner Sichtbarkeit als Künstler einen gezielten Schub zu geben und das mit Druckverkäufen zu verbinden. Der Großteil deiner Marketingarbeit fällt so in konzentrierten Schüben an, sodass du dich außerhalb dieser Zeiten auf neue Arbeiten konzentrieren kannst Es ist eine gute Methode, deine Arbeit zu strukturieren und in einen Kontext zu setzen

Warum sollte jemand meine Kunst online kaufen?

Es gibt 4 Kaufanreize auf Käuferseite:

Die Frage ist also nicht, warum Menschen kaufen, sondern wie du Content erstellst, der an diese Kaufanreize anknüpft.

Marketing ist Kommunikation

Es ist eine einfache Tatsache: Wir sind alle beschäftigt und werden täglich mit einer Million Informationen bombardiert. Wenn deine Kunst gehört werden soll, musst du dafür arbeiten.

Von 100 erfolgreichen Künstlern wurde einer einfach „entdeckt“ – die anderen 99 haben einen sorgfältigen, strategischen und detaillierten Marketingplan umgesetzt, um ihren Erfolg zu erreichen.

Marketing lässt sich in folgende Bestandteile zerlegen:

Klingt einfach, oder? Das ist es auch – solange du dich an die richtige Vorgehensweise hältst. Es gibt eine Formel.

Wie uns der renommierte Astrofotograf und Kunstmarketing-Guru Ian Lauer in diesem Podcast erzählt hat, müssen Menschen ein Werk 25- bis 30-mal sehen, bevor sie kaufen. Das ist deine Marketing-Herausforderung – und in den nächsten drei Abschnitten zeigen wir dir, wie du sie meisterst.

Marketing 101: In Kampagnen denken

Jeder Marketingexperte, der etwas taugt, wird dir sagen: Um Ergebnisse zu erzielen, musst du in Kampagnen arbeiten. Eine Kampagne bedeutet einfach, deine Kommunikation auf einen festen Zeitraum zu konzentrieren, damit du das Ziel erreichst, dass dein Werk 25- bis 30-mal gesehen wird.

Es gibt unzählige Arten von digitalem Marketing, aber wir konzentrieren uns auf die drei wichtigsten: Social Media, E-Mail und Suchmaschinenmarketing. Eine Kombination daraus, eingesetzt über den 14-Tage-Zeitplan in diesem Artikel, ermöglicht dir Kampagnentaktiken für den Launch deiner Druckverkäufe.

Social-Media-Marketing

Social Media ist deine wichtigste Marketingmethode. Hier haben alle die gleichen Chancen, direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren.

E-Mail-Marketing

E-Mail ist der perfekte Kanal für E-Commerce-Verkäufe. Der Experte Chase Dimond sagt, das liegt daran, dass E-Mail auf Conversion ausgerichtet ist. Sie ist außerdem günstiger und du hast mehr Kontrolle darüber.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Deine Website für Suchmaschinen zu optimieren ist eine Marketingmethode, die langfristig Ergebnisse bringt. Das ist ein großes Thema – kümmere dich fürs Erste um die Grundlagen, die wir hier erklären.

Marketing 101: Dein 14-Tage-Launch-Plan

Okay, los geht’s mit dem Plan. Du startest deine Druckverkäufe über einen Zeitraum von 14 Tagen. Das nimmt nicht jeden Tag deine ganze Zeit in Anspruch, aber du solltest an diesen 14 Tagen täglich 3–5 Stunden einplanen, um dich wirklich darauf zu konzentrieren. Du kannst alles im Voraus vorbereiten – mit einem Social-Media-Planungstool wie Later und Mailchimp für deine E-Mails – und dich dann zurücklehnen, entspannen und auf die Verkäufe warten 🤞

Wichtig ist, dass du deine Zeit in die Planung und Umsetzung deiner Kommunikation investierst: deine Motivation als Künstler, deine Botschaft, Details zu den Kunstwerken und den Drucken. Verbring keine Zeit damit, Drucke zu verpacken und Kundenservice zu leisten. Hier kommen wir ins Spiel – mit weltweitem Versand und gebrandeten Verpackungsoptionen übernehmen wir deine Logistik.

Wir haben diesen 14-Tage-Plan chronologisch aufgebaut – vor und nach dem Launch deines Druckverkaufs – damit dein Gespräch mit deinen Käufern einem logischen Spannungsbogen folgt. Entlang dieses Bogens sollte dein Content die 4 Kaufanreize ansprechen, die wir weiter oben in diesem Artikel aufgeführt haben. Denk daran: Vieles von dem Content, den du brauchst, hast du vielleicht schon. Falls ja – super! Deine Aufgabe ist es dann, ihn für jeden Kanal aufzubereiten. So sieht dein 14-Tage-Spannungsbogen aus:

Einrichtung

Hier sind die wichtigsten Aufgaben, die du erledigen musst. In der dazugehörigen Checkliste gehen wir näher darauf ein:

Tag 1–2: Beginne mit dem Warum

Warum machst du, was du machst? Wo machst du es? Was sind deine Motivationen oder Philosophien? Wie prägt all das deine Kunst? Wenn du das klar darlegst, werden dir die Leute langfristig folgen und in dich investieren. Hier ein paar großartige Beispiele dafür:

Dein „Warum“

In diesem Video gibt uns Benjamin Hardman einen brillanten Einblick in sein „Warum“: Er erzählt von seiner Geschichte und davon, wie ihn die Landschaft Islands faszinierte – der Ort, an dem er heute lebt und arbeitet.

Dein „Wer“

Das „Wer“ in diesem fantastischen Instagram-Reel von Victoria Rose Park ist unverkennbar. Victoria stellt ihre lebhafte, charismatische Persönlichkeit in den Mittelpunkt und baut so eine tiefere, persönlichere Verbindung zu ihren Followern auf. Ihre Persönlichkeit zeigt sich auch in ihren Kunstwerken, was hervorragend zu ihrem Social-Media-Content passt und bei ihren Käufern in der Kaufentscheidung nachhallt.

Dein „Wo“

Das Atelier eines Künstlers – oder die Straße, wenn du Fotograf bist – spielt eine zentrale Rolle im kreativen Prozess. Zeig den Leuten deine Umgebung, wo du arbeitest und wie das die Kunstwerke prägt, die du verkaufst, um mit der Zeit tiefere Verbindungen aufzubauen.

Diese Bilderserie von Joachim Lambrechts vermittelt ein klares Gefühl für den kreativen Raum, die Arbeit, die in den Werken steckt, und die Kreativität des Künstlers selbst. Sie zeigt deutlich Persönlichkeit und Stil.

Tag 3–5: Der Print-Shop kommt

Starte den Launch-Countdown

Beginne, den Countdown und den Launch deines kommenden Print-Shops zu kommunizieren. Das baut Vorfreude auf und erzeugt bei deinen Followern die Angst, etwas zu verpassen (FOMO). Der Call-to-Action sollte durchgehend klar sein: Anmelden für den Vorab-Zugang. Nenne unbedingt konkrete Zeiten und Daten für den Launch.

In dieser Reihe von Posts hat Ian Lauer seinen kommenden Verkauf jeden Tag kommuniziert – 9 Tage vor dem Launch. Seine emotionale Sprache und die abwechslungsreichen Bilder verhindern, dass der Content repetitiv wirkt, und im Verlauf der Posts liefert er alle Details wie Preis, Versand, Produktsortiment und Hintergrundgeschichte. Mit dieser ständigen Erinnerung stellt Ian sicher, dass seine Käufer – zusammen mit seinen Video- und E-Mail-Inhalten – 25 bis 30 Gelegenheiten bekommen, sein Werk zu sehen, bevor sie kaufen können.

Sammle Interessenten

Dein Countdown-Content sollte durchgehend Interessenten sammeln, damit du diese Leute bei der Launch-Ankündigung sofort mit einem Link zum Shop erinnern kannst. Das ist ein bewährter Weg, um aus Interessenten Kunden zu machen. Hier sind 3 großartige Beispiele, wie du das umsetzen kannst:

Kommuniziere, dass der Vorab-Zugang an alle geht, die sich für deine Mailingliste anmelden (E-Mail-Beispiele folgen später). Wir lieben dieses Beispiel von Pie Aerts wegen seiner Sprache: Er bezeichnet die Mailingliste als „exklusive Community“ (statt als kalte Marketingliste). Außerdem macht er die Alleinstellungsmerkmale glasklar und lässt keinen Zweifel an den Vorteilen. Ein großartiger Call-to-Action.

Social Commerce wächst schnell, sehr schnell! Facebook, Instagram und TikTok bieten bereits einige großartige Tools, mit denen du Interessenten sammeln und automatisch benachrichtigen lassen kannst, wenn du ein Produkt launchst. Schau dir zum Beispiel an, wie Luke Stackpoole die Event-Erinnerungsfunktion von Instagram nutzt:

Wenn du deine Produkte auf deiner Website schon vor dem Verkaufsstart zeigst, kannst du Interessenten hervorragend mit einem Countdown-Timer und einem Benachrichtigungs-Button gewinnen. Das vermittelt den Eindruck eines erwarteten, gefragten Produkts und führt zu einer guten Anmelderate für die Launch-E-Mail. Shopify und andere E-Commerce-Plattformen bieten dafür einige großartige Apps und Plugins. Es ist zwar kein Print-Shop – aber wir haben gesehen, wie New Balance das vor einem gehypten Produkt-Release sehr gut gemacht hat:

Tag 6–8: Der Entstehungsprozess

Sprich über deinen kreativen Ansatz

Gib Einblick, wie du deine Arbeiten machst. Der Fokus sollte dabei auf dem kreativen Umfeld und dem Prozess liegen. Ein guter Schauplatz dafür ist dein Atelier oder Arbeitsplatz.

Dieses Video von Christian Vieler ist ein brillantes Beispiel dafür, wie sich eine größere Geschichte zu einer kurzen Erzählung verdichten lässt. Der Schnitt ist verspielt und temporeich – passend zu seinem Motiv. Man sieht den Prozess, das Studio und den Künstler, was den Zuschauer mit der Reise der Entstehung verbindet.

Zeig den Entstehungsprozess

Wenn du den Leuten zeigst, wie deine Arbeiten entstehen, stellst du dein Können und dein Handwerk unter Beweis – und das gibt ihnen letztlich mehr Vertrauen beim Kauf.

Die Pinselführung von Diane Hill ist hier einfach atemberaubend. Sie vermittelt die Einzigartigkeit der Künstlerin: ästhetische Vision kombiniert mit Können. Das kommuniziert Qualität und legt den Grundstein dafür, dass der Betrachter versteht, was er bekommt, wenn der Kaufzeitpunkt kommt.

Nimm dein Publikum mit hinter die Kulissen

Deinem Publikum einen Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit zu gewähren ist ein bewährter Weg, um auf einer persönlicheren, nahbareren Ebene mit deinen Followern in Verbindung zu treten. Sie bekommen so die Gelegenheit, dich besser kennenzulernen, und erhalten mehr Kontext dazu, wie das Kunstwerk entstanden ist – was die Conversion-Rate verbessern kann.

Das hier ist ein starkes Beispiel für ein Videotagebuch. Durch die Einbindung von Google Maps im Schnitt gibt Itchban dem Zuschauer ein Gefühl für den Ort. Voiceover und Bilder sind zu einer knappen Erzählung geschnitten, die die Chronologie des Shootings sehr klar macht. Insgesamt ein wirklich fesselndes Stück Content.

Tag 9–11: Die Produktenthüllung

Zeig dein Drucksortiment

Vor dem Launch des Shops solltest du kommunizieren, welche Kunstwerke als Drucke erhältlich sind – das baut Vorfreude und Nachfrage auf. Nenne Details zu Preis, Editionen, Lieferzeiten und Versandkosten. Wenn deine Produkte mit einem Countdown bis zum Launch bereits auf deiner Website zu sehen sind, sollten deine Posts und Videos klar darauf verlinken.

Dieses Instagram-Reel von Liv Lee ist aus mehreren Gründen großartig. Was den Schnitt angeht, sind die Musik & das Tempo der Schnitte nach der ersten „Enthüllung“ wirklich fesselnd. Als Zuschauer hat man eindeutig das Gefühl, das Drucksortiment zum ersten Mal zu sehen. Die begleitende Bildunterschrift liefert Mehrwert mit Druckdetails und einem Angebot für kostenlosen Versand.

Zeig die Größe der Drucke

Das hilft potenziellen Kunden, sich die Produkte als greifbare Kunstwerke vorzustellen. Ein besseres Gefühl für die Größe fördert den Kauf, weil es zeigt, wie die Kunst an der eigenen Wand und zum eigenen Einrichtungsstil wirken könnte.

Wir lieben diese Reihe von Posts von Cat Machin, in denen sie die verschiedenen Druckgrößen hält, die sie zum Verkauf anbietet. Jeder Post vermittelt ein wirklich klares Gefühl für die Größe – aber vor allem zeigen sie Cats Gesicht und ihre Freude beim Präsentieren der Drucke, was eine tolle persönliche Verbindung zu ihren Käufern schafft.

Verpackungs- und Branding-Details

Hier geht es ganz um Produktqualität und Details. Eine Hürde beim Online-Kauf ist oft der fehlende Kundenservice im Vergleich zum Einkauf im Laden. Wenn du hier deine Liebe zum Detail zeigst, ist das der Mehrwert, der auch noch unentschlossene Kunden überzeugt.

Dieses TikTok von Elif Yilmazturk ist gut geschnitten, mit starkem Fokus auf die feinen Details und den letzten Schliff, die in den Prozess geflossen sind. Vor allem zeigt es ihren Käufern deutlich, dass der Künstlerin ihre Bestellung wichtig ist – das gibt ihnen Vertrauen in ihren Kauf.

Tag 12–13: Der große Launch

Launch-E-Mail an die Mailingliste

Ähnlich wie deine Ankündigungen in den sozialen Medien, aber mit direkteren Calls-to-Action – diese E-Mail sollte gute Conversion-Raten erzielen, denn auf dieser Liste stehen Leute, die bereits Interesse gezeigt haben.

Uns gefällt die E-Mail von George Townley, weil sie visuell ist (die E-Mail enthält 4 Bilder mehr als hier gezeigt). Er erzeugt Dringlichkeit, indem er den Verfügbarkeitszeitraum nennt, und liefert mit der Spende an eine gemeinnützige Organisation einen zusätzlichen Kaufanreiz. Abgerundet durch einen großen „Kaufen“-Button.

Mach es auf deiner Website deutlich

Mach unmissverständlich klar, dass deine Website einen Shop hat und der Verkauf gestartet ist. Dazu gehört eine komplett umgestaltete Startseite mit einem klaren Call-to-Action, die Kollektion anzusehen.

Diese vollständige Umgestaltung der Startseite von Pie Aerts macht es organischen Besuchern klar – und Besucher, die gezielt auf die Seite geleitet wurden, wissen genau, wo sie klicken müssen, um zu kaufen.

Kündige es in den sozialen Medien an

Es mag offensichtlich klingen, aber sobald dein Druckverkauf gestartet ist und du deiner Mailingliste den Vorab-Zugang kommuniziert hast, mach den Verkauf auf allen deinen Social-Media-Kanälen deutlich sichtbar.

Das ist ein fantastischer Post von Sander Patelski, der seinen kreativen visuellen Stil wirklich einfängt. Er zeigt seinem Publikum außerdem die Bandbreite der Kunstwerke in einer einzigen Übersicht, was ein Gefühl für das Thema vermittelt. Er macht neugierig auf die einzelnen Werke, die zum Kauf interessant sein könnten, und liefert in der Bildunterschrift die wichtigsten Details.

Tag 14 – fortlaufend: Verkäufe & Social Proof

Sprich über deine Verkäufe

Sobald sich deine Drucke zu verkaufen beginnen, kommuniziere das. Es ist eine weitere Gelegenheit, über den Print-Shop zu sprechen. Außerdem zeigt es den Zuschauern, dass deine Arbeit gefragt ist.

Unten siehst du zwei großartige Beispiele dafür von Sander Patelski. Er hat die Posts geteilt, in denen er markiert wurde: einen von einer sehr glücklichen Kundin, die den Druck zu ihrem Geburtstag bekommen hat – was vermittelt, dass der Druck eine tolle Geschenkidee ist. Der zweite zeigt die Drucke an der Wand, was potenziellen Käufern eine gute Vorstellung von der Größe und der Wirkung in ihrem Zuhause gibt.

Marketing 101: Ohne Messung keine Verbesserung

Wie bei allem im Leben ist exzellentes Marketing eine Frage schrittweiser Verbesserungen. Und dafür musst du den Erfolg an jedem Punkt messen – sonst siehst du die Verbesserungen nicht und verstehst nicht, was für dich funktioniert und was nicht.

Okay, welche Kennzahlen solltest du also verfolgen und wie nutzt du sie, um besser zu werden? Das empfehlen wir als Ausgangspunkt:

Volumen Conversion-Rate Ideale Conversion-Rate Reichweite Anzahl der Aufrufe in den Kanälen – – Traffic Anzahl der Shop-Besuche % der Aufrufe, die zu Klicks werden 20 % (E-Mail), 5 % (Social Media), 3 % (Suche) Verkäufe Anzahl der Verkäufe % der Besuche, die zu Verkäufen werden 2,5 % Sammler Anzahl der Sammler % der Wiederholungskäufer 30 %

Eine gute Verkaufs-Conversion-Rate liegt bei 2,5 % deines Traffics. Das würde bedeuten, dass das Engagement in deinen Kanälen echt ist – also Leute, die dir folgen oder sich für deine E-Mail-Liste anmelden, weil sie deinen Content und deine Kunst lieben. Pro 1.000 Besuche von den richtigen Followern, die sich aus den richtigen Gründen engagieren, solltest du also rund 2.500 £ (ca. 2.900 €) Umsatz erzielen können. Und mit der Zeit sollte das zu Wiederholungskäufen führen – wenn die Qualität von Produkt und Kundenservice stimmt. (Tipp: Hier kommen wir ins Spiel!)



Das zeigt zwei Dinge. Erstens: Deine Verkäufe mögen anfangs langsam wirken, je nachdem, wie viel Engagement du bereits hast – aber sie vervielfachen sich bald und bringen dir die Karriere und kreative Freiheit, die du dir wünschst. Zweitens: Followern nur um der Zahlen willen hinterherzujagen führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Du brauchst echte Follower, die lieben, was du machst – und die gewinnst du mit der Art von Content, die wir oben beschrieben haben.

Das war’s

Das mag nach viel Information klingen, die es durchzuarbeiten gilt – und ja, es wird etwas Einsatz von dir verlangen. Aber wenn du es jetzt tust, wirst du mit deinen Kunstverkäufen Erfolg haben. Das Wichtigste ist, einfach anzufangen und unterwegs zu lernen, was für dich am besten funktioniert! Nutze jetzt diese Checkliste, um die Aufgaben umzusetzen. Viel Erfolg!