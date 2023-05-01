Was bedeutet der Status der Auftragsabwicklung?

Der Status der Auftragsabwicklung zeigt dir, in welcher Phase sich deine Bestellung befindet – also ob sie in Produktion ist, bereits verschickt wurde oder ob vielleicht ein Fehler vorliegt.

Du kannst den Abwicklungsstatus deiner Bestellung auf der Seite „Store fulfilment“ in deinem creativehub-Konto prüfen. Wie du deine Dropshipping-Bestellungen in creativehub einsiehst, erfährst du in diesem Artikel.

Hier erklären wir jeden Status: