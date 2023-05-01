Was bedeutet der Status der Auftragsabwicklung?

Der Status der Auftragsabwicklung zeigt dir, in welcher Phase sich deine Bestellung befindet – also ob sie in Produktion ist, bereits verschickt wurde oder ob vielleicht ein Fehler vorliegt.
Du kannst den Abwicklungsstatus deiner Bestellung auf der Seite „Store fulfilment“ in deinem creativehub-Konto prüfen. Wie du deine Dropshipping-Bestellungen in creativehub einsiehst, erfährst du in diesem Artikel.
Hier erklären wir jeden Status:
- New order: Bestellung eingegangen und an die Produktion übergeben
- In Production: Bestellung wird gerade abgewickelt
- Dispatched: Bestellung wurde an den Kunden verschickt
- Card required: In deinem creativehub-Konto ist keine Zahlungskarte hinterlegt. Du musst eine Karte hinzufügen, damit wir die Abwicklungskosten abbuchen und deine Bestellung bearbeiten können.
- Payment failed: Die Bestellung kann nicht bearbeitet werden, weil die Zahlung der Abwicklungskosten (abgebucht von deinem Konto) fehlgeschlagen ist. Du musst das Problem mit deiner Bank klären, damit wir die Zahlung erneut versuchen und deine Bestellung bearbeiten können.
- Suspended order: Die Bestellung kann aus einem der folgenden drei Gründe nicht bearbeitet werden:
- In den Bestelldaten fehlt die Lieferadresse
- Der SKU-Code des Druckprodukts auf der Website stimmt nicht mit dem in creativehub generierten Code überein
- Die über die Website bestellte Option „Print“ existiert in creativehub nicht.