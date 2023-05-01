Wo finde ich die Rechnung für Dropshipping-Bestellungen?

Wenn wir deine Online-Kunstverkäufe abwickeln, berechnen wir dir die Kosten für die Auftragsabwicklung. Die Rechnung zu deinen Bestellungen, in der diese Kosten aufgeschlüsselt sind, kannst du in creativehub einsehen und herunterladen. So geht's:

Klicke oben rechts in deinem creativehub-Konto auf deinen Profilnamen bzw. dein Profilsymbol Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Wähle im Menü auf der linken Seite „Store fulfillment“ Hier kannst du die Bestellungen filtern, die du dir ansehen möchtest Alle deine Bestellungen werden hier mit ihren Details aufgelistet. Über den Download-Button kannst du die Rechnung herunterladen.