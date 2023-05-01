Wo finde ich die Rechnung für Dropshipping-Bestellungen?

Wenn wir deine Online-Kunstverkäufe abwickeln, berechnen wir dir die Kosten für die Auftragsabwicklung. Die Rechnung zu deinen Bestellungen, in der diese Kosten aufgeschlüsselt sind, kannst du in creativehub einsehen und herunterladen. So geht's:
- Klicke oben rechts in deinem creativehub-Konto auf deinen Profilnamen bzw. dein Profilsymbol
- Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“
- Wähle im Menü auf der linken Seite „Store fulfillment“
- Hier kannst du die Bestellungen filtern, die du dir ansehen möchtest
- Alle deine Bestellungen werden hier mit ihren Details aufgelistet. Über den Download-Button kannst du die Rechnung herunterladen.