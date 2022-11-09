Kann ich die Verkaufseinstellungen, die ich für mein Produkt festgelegt habe, ändern?

Wie Sie Ihr Produkt in creativehub aktualisieren können und was Sie in Ihrem Shop tun müssen, damit sich diese Aktualisierungen auf Ihr Produkt übertragen.

Schritt 1: Festlegen der Änderungen

Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie die Verkaufseinstellungen für Ihre Dateien und creativehub aktualisieren sollten, nachdem sie in Ihren Shop importiert wurden:

Du möchtest die Papierart der zum Verkauf stehenden Produkte ändern

Du möchtest die Größe der Produkte im Verkauf ändern

Du möchtest Varianten hinzufügen oder entfernen, z. B. verschiedene Größen.

Du möchtest den Verkaufspreis ändern.

Du möchtest ein bestehendes Produkt als limitierte Auflage anbieten oder die Einstellungen einer limitierten Auflage ändern.

Schritt 2: Aktualisiere deine Einstellungen in creativehub

Als Erstes musst du die Einstellungen in creativehub ändern. Melde dich bei deinem creativehub-Konto an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Datei“. Wähle die Masterdatei aus, die du verkaufen möchtest

Wähle dazu die Dateien über das Kontrollkästchen in der oberen linken Ecke neben jeder Miniaturansicht aus und klicke auf der rechten Seite des Menüs auf die Option „Einen Druck verkaufen“.

Du befindest dich nun im Bereich „Einen Druck verkaufen“, hier kannst du Verkaufseinstellungen aktualisieren.

Bitte beachte: Wenn du eines der Produkte in limitierter Auflage verkauft hast, kannst du die Einstellungen nicht mehr aktualisieren.

Schritt 3: Aktualisieren der Einstellungen in Ihrem Shop

Wenn Sie Änderungen an den Produktvarianten auf creativehub vornehmen, müssen Sie das Produkt anschließend erneut in Ihren Shop importieren. Andernfalls wird das Druckprodukt nicht aktualisiert, um diese Änderungen zu übernehmen. Das Produkt wird dann nicht mehr synchronisiert und wenn es verkauft wird wird die Bestellung nicht von uns ausgeführt.



Wenn eine Datei auf creativehub gelöscht wird oder wenn die für diese Datei geltenden Verkaufseinstellungen entfernt werden, werden das Produkt und seine Einstellungen in der Produktliste Ihres Shops nicht automatisch entfernt, sondern müssen manuell gelöscht werden. Ist dies nicht der Fall und der Artikel wird dann verkauft, können wir die Bestellung nicht ausführen.

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