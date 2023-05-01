Was kosten Echtheitszertifikat und digitale Signatur?

Die Funktion, digitale Signatur & Editionsnummer direkt auf den Druck zu drucken, ist kostenlos.

Wir bieten 6 Designs für Echtheitszertifikate (COA), aus denen du in deinem creativehub-Konto wählen und die du mit deinen Verkäufen limitierter oder offener Editionen verschicken lassen kannst. Eine Option ist kostenlos, die anderen fünf kosten ca. 2,50 € pro gedrucktem Zertifikat. Diese Gebühr wird zu den Abwicklungskosten deiner Bestellung hinzugerechnet.

Wie du deinen Dropshipping-Bestellungen ein Echtheitszertifikat beilegst, erfährst du hier.