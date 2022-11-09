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Wie verbinde ich creativehub mit Shopify?

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Erfahre hier, wie du dein creativehub-Konto über die creativehub-App für Shopify mit deinem Shopify-Shop verbinden kannst.

Registriere dich bei creativehub und Shopify.

Bevor du die creativehub-App für Shopify installieren kannst, musst du ein creativehub-Konto und ein Shopify-Konto erstellen.

Installiere die creativehub-App für Shopify

Klicke in deinem Shopify-Konto auf „Apps“ im Hauptmenü auf der linken Seite des Bildschirms und wähle ‚Shopify App Store besuchen‘.

Die App wird in einem neuen Fenster geöffnet. Suche nach „creativehub“ und folge den Anweisungen zur Installation. Nach der Installation wird dein creativehub-Konto mit deinem Shopify-Konto verbunden.

Aktualisiert am 9 November 2022

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