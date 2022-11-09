In welcher Währung wird meine Kunst verkauft, wenn ich den Druckabwicklungsservice nutze?

Erfahren Sie, in welcher Währung Ihre Online-Druckaufträge verkauft werden und wie Sie dies in Ihrem E-Commerce-Shop ändern können.

Währung von creativehub

Die Standardwährung für creativehub kann auf €EUR, £GBP und $USD eingestellt werden.

Die Standardwährung hängt von deinem Wohnsitz, deiner Firmenregistrierung und/oder den Angaben zur Umsatzsteuer in deinem creativehub-Konto ab. Diese Informationen können in deinen Haupteinstellungen aktualisiert werden.

Um zu sehen, wie du die Währungseinstellungen für dein Konto ändern kannst, klicke hier.

Shop-Währung

Sie können festlegen, in welcher Währung Sie Ihre Produkte verkaufen. Wenn Sie Ihren E-Commerce-Shop einrichten und Shopify verwenden, können Sie Ihre Währung bis zum ersten Verkauf ändern. Danach ist Ihre Shop-Währung blockiert.

Wenn Ihre Währung von den in creativehub verfügbaren Währungsoptionen (€EUR, £GBP und $USD) abweicht, wird eine Währungsumrechnung vorgenommen.

Bitte beachten Sie, dass Sie den Preis ändern können, sobald Ihr Produkt in Ihren Shop importiert wurde. Das bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, den Preis für das Produkt so festzulegen, dass er zur gewählten Währung Ihres Shops passt.