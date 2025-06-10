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Shopify ist eine vielseitige E-Commerce-Plattform, die Künstler*innen dabei unterstützt, ihre Werke online zu verkaufen. Sie bietet anpassbare Storefronts, Zahlungsabwicklung und Marketing-Tools. Mit Funktionen wie Print-on-Demand und Social-Media-Integration können Künstler*innen ihr Geschäft einfach präsentieren und ausbauen, während sie die kreative Kontrolle behalten.
Big Cartel ist eine einfache E-Commerce-Plattform, die für unabhängige Künstler*innen und Kreative entwickelt wurde. Sie bietet eine unkomplizierte Einrichtung, anpassbare Storefronts und erschwingliche Preise, was sie ideal macht, um Kunst, Drucke und Merchandise mit minimalem Aufwand zu verkaufen.
WooCommerce ist ein flexibles E-Commerce-Plugin für WordPress, das es Künstler*innen ermöglicht, ihre Werke online zu verkaufen. Es bietet vollständige Anpassung, sichere Zahlungsoptionen und Marketing-Tools, was es ideal für Künstler*innen macht, die die volle Kontrolle über ihren Online-Shop haben möchten.
Squarespace ist ein All-in-One-Website-Builder, der Künstler*innen dabei hilft, einen professionellen Online-Shop zu erstellen. Mit eleganten Vorlagen, integrierten E-Commerce-Tools und Portfolio-Funktionen ist es ideal, um Kunst zu präsentieren und zu verkaufen, während gleichzeitig eine starke Markenidentität gewahrt bleibt.
Etsy ist ein beliebter Online-Marktplatz für Künstler*innen, um handgemachte, Vintage- und digitale Kunst zu verkaufen. Er bietet ein integriertes Publikum, eine einfache Shoperstellung und sichere Zahlungsabwicklung, was ihn zu einer großartigen Plattform für unabhängige Künstler*innen macht, um Käufer*innen weltweit zu erreichen.
Facebook Shops ermöglicht es Künstler*innen, ihre Werke direkt über Facebook und Instagram zu verkaufen. Es bietet eine einfache Einrichtung, nahtlose Social-Media-Integration und direkte Kund*inneninteraktion, was es ideal für Künstler*innen macht, die ein breites Publikum erreichen und ihre Kunst online verkaufen möchten.
Wix ist ein benutzerfreundlicher Website-Builder, der es Künstler*innen ermöglicht, einen individuellen Online-Shop zu erstellen, um ihre Werke zu verkaufen. Mit Drag-and-Drop-Design, integrierten E-Commerce-Tools und Marketingfunktionen können Künstler*innen ihr Portfolio präsentieren und Drucke, Originale oder Merchandise ganz einfach verkaufen.
Instagram ermöglicht es Künstler*innen, ihre Werke direkt über Posts, Stories und den Instagram Shop zu präsentieren und zu verkaufen. Mit integrierter Publikumsinteraktion, shoppable Tags und nahtloser Social-Media-Integration ist es eine leistungsstarke Plattform für visuelle Künstler*innen, um ihre Marke auszubauen und Käufer*innen zu erreichen.
TikTok ermöglicht es Künstler*innen, ihre Werke durch Kurzvideos und den TikTok Shop zu präsentieren und zu verkaufen. Mit viralem Potenzial, direkter Publikumsinteraktion und E-Commerce-Integration ist es eine leistungsstarke Plattform für Künstler*innen, um ihre Marke auszubauen und Käufer*innen zu erreichen.
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