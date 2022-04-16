Meine Bestellung wird in creativehub als „suspended“ angezeigt

Wenn wir eine Bestellung wegen eines Problems nicht abwickeln können, wird sie in deinem creativehub-Konto als ausgesetzte Bestellung („suspended“) angezeigt. Du erhältst außerdem eine E-Mail dazu.

Es gibt 3 Arten ausgesetzter Bestellungen:

(1) No Matching SKU. Die Bestellung scheint eine Bestellung zu sein, die wir für dich abwickeln sollen, aber die SKU-Codes des Produkts werden nicht erkannt. Bei der ausgesetzten Bestellung steht dann No Matching SKUs. Mehr zu diesem Problem liest du hier.

(2) Unvollständige Lieferadresse. Möglicherweise hast du deinem Kunden erlaubt, in deinem Shop zu bestellen, ohne ausdrücklich eine Lieferadresse anzugeben (die Rechnungsadresse können wir leider nicht als Lieferadresse verwenden, da sie oft absichtlich abweicht). Oder dein Kunde konnte „Abholung“, „Click & Collect“ oder eine ähnliche Option wählen. In beiden Fällen können wir die Bestellung ohne Lieferadresse nicht abwickeln.

Bei (1) oder (2) reicht es nicht, die Lieferadresse oder die SKU einfach zur bestehenden Bestellung hinzuzufügen. Wir importieren jede Bestellung nur einmal – fehlen Informationen, gilt die Bestellung praktisch als fehlgeschlagen. Um das Problem zu lösen, musst du im Namen deines Kunden nachbestellen. Die Bestellung wird dann als neue Bestellung mit allen korrekten Informationen importiert, sodass wir sie abwickeln können. Zum Nachbestellen kannst du hier unsere Funktion für manuelles Dropshipping nutzen.

(3) Unbestimmter Fehler. In 99 % der Fälle liegt es daran, dass die limitierte Edition in deinem creativehub-Konto ausverkauft ist. Passe zur Lösung deine Editionen in creativehub so an, dass wieder Bestand für die Bestellung verfügbar ist. Du musst im Namen deines Kunden nachbestellen. Die Bestellung wird dann als neue Bestellung mit allen korrekten Informationen importiert, sodass wir sie abwickeln können. Zum Nachbestellen kannst du hier unsere Funktion für manuelles Dropshipping nutzen.



