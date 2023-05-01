Welche Kosten sind in „Your cost“ enthalten?

Wenn du deine Druckprodukt-Varianten in creativehub einrichtest, siehst du die Spalte „Your cost“. Das sind die Gesamtkosten der Variante, die sich wie folgt zusammensetzen:
In „Your cost“ enthalten
- Druckkosten für Dropshipping
- Rahmenkosten für Dropshipping
- Kosten für kostenpflichtige Echtheitszertifikate
- Kosten für individuelle Beilagen
- Kosten für gebrandete Verpackung
Nicht in „Your cost“ enthalten
Wenn du Shopify nutzt, wird dieser Wert in dein Shopify-Produktinventar importiert. Deine Kunden sehen ihn nicht.