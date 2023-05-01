Welche Kosten sind in „Your cost“ enthalten?

Wenn du deine Druckprodukt-Varianten in creativehub einrichtest, siehst du die Spalte „Your cost“. Das sind die Gesamtkosten der Variante, die sich wie folgt zusammensetzen:

In „Your cost“ enthalten

Nicht in „Your cost“ enthalten

Wenn du Shopify nutzt, wird dieser Wert in dein Shopify-Produktinventar importiert. Deine Kunden sehen ihn nicht.