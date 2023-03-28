Was ist DDP und wie bezahle ich Einfuhrsteuern im Voraus?

Du kannst die Einfuhrsteuer im Zielland deiner Sendung im Voraus bezahlen. Das nennt man „Delivery Duty Paid“ (DDP). Diese Option gibt es für 6 Länder: Australien, Kanada, Norwegen, Neuseeland, Island und die Schweiz. Mehr über die DDP-Sätze, einige Beispiele und wie sie deiner Bestellung in Rechnung gestellt werden, erfährst du in diesem Artikel.
So richtest du DDP ein:
- Logge dich in dein creativehub-Konto ein und
- gehe zu „Art store settings“
- Wähle im Menü auf der linken Seite „Pre-pay delivery duties“
- Aktiviere die Länder, für die du DDP nutzen möchtest