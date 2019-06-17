Ein professioneller Kunstdruck wird mit dem allerbesten, hochauflösenden Equipment und den hochwertigsten Materialien hergestellt, von Meisterdruckern überwacht. Bestellst du einen professionellen Druck, kannst du den Unterschied sofort erkennen.
Unsere Meisterdrucker sorgen dafür, dass deine Kunstdrucke auf höchstem Niveau und mit den besten Materialien hergestellt werden. Erfahre mehr über diese Techniken in diesem kurzen Video.
Kunstdruck drucken lassen: Fine Art Druck
Fine Art Druck
Ein Fine Art Druck ist ein qualitativ hochwertiger, archivfester Tintenstrahldruck. Wir verwenden die neusten Epson Sure Color P9000 Drucker, die besten ihrer Klasse, die eine Druckauflösung bis zu 1440 x 2880 dpi produzieren können.
Archivlebensdauer
80 Jahre
11 Tinten
CMYK Farbmodell
2880 x 1440 DPI
Higher dot per square inch
7 der besten archivfesten Fine-Art-Papiere ihrer Klasse
Hier bei theprintspace bieten wir eine handverlesene Auswahl aus 7 der besten archivfesten Künstlerpapiere der weltweit führenden Produzenten, inklusive Hahnemühle und Canson. Jedes Papier hat eine andere Textur und Farbgebung, die richtige Wahl ist also entscheidend für dein Bild. Um dir dabei zu helfen, das perfekte Papier zu finden, geht dieser Abschnitt auf die einzigartigen Eigenschaften jedes einzelnen der 7 Fine Art Papiere ein.
Warum Fine Art Print und kein herkömmlicher Inkjet Druck?
Fine Art Print ist nicht gleich Fine Art Print. Mit unserer Liste der drei wichtigsten Dinge, auf die es beim qualitativ hochwertigen Fine Art Drucken ankommt, können Sie sicherstellen, nur das Beste zu erhalten. Was ist also der Unterschied zwischen einem Inkjet Druck, der zuhause produziert werden kann und einem professionellem Fine Art Druck? Es gibt drei wichtige Unterschiede:
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Druckauflösung
Fine Art Drucker haben eine höhere Dots-per-Inch-Auflösung als herkömmliche Inkjet-Drucker, was es uns ermöglicht, qualitativ hochwertigen Bilddateien gerecht zu werden und bessere, weniger verpixelte Drucke zu produzieren, als du es mit einem Inkjet-Drucker zuhause tun könntest. Hier bei theprintspace arbeiten wir mit den neusten Epson Sure Color P9000 Druckern, den besten ihrer Klasse, welche in der Lage sind eine Druckauflösung bis zu 1440 x 2880 dpi zu erzielen.
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Farbauswahl
Wie ein Inkjet Drucker, verwendet auch ein Fine Art Drucker das CMYK Farbverfahren, mit dem Unterschied, dass er Multi-Farbpatronen verwendet. Der Fine Art Drucker verfügt über einen Druckkopf mit 8 Kanälen, basierend auf dem CMYK Farbmodell, welcher ein helles Magenta, helles Cyan und drei Stufen von Schwarz hinzufügt. In Kombination mit unserem Farbprofil (welches Sie sich hier herunterladen können) liefern unsere Fine Art Drucke eine konkurrenzlose Farbgenauigkeit mit überragenden Schwarz-Weiß-Tönen, außergewöhnlicher Farbskala und herausragend ebenmäßigem Farbverlauf.
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Archiv-Qualität
Fine Art Drucker verwenden eine bessere Qualität an farbechter, archivfester, Pigment-basierter Tinte. Wird diese auf qualitativ hochwertigem archivfestem Substrat aufgetragen, wie etwa das von uns angebotene säurefreie Hahnemühle Rag Papier auf Baumwollbasis, ergibt dies eine unschlagbare Archivlebensdauer von bis zu 200 Jahren.
Fine Art Kunstdrucke
Warum Fine Art- und nicht Fotodruck?
Wir werden oft gefragt, “was ist besser - Fine Art oder Fotodruck?". Die Antwort lautet: Beide haben ihre einzigartigen Stärken, wie auch jedes Papier für die jeweilige Druckart. Die Wahl hängt also von dem Bild ab, welches Sie drucken möchten und dem Effekt, den Sie erzielen wollen. Für mehr Informationen warum Sie sich eventuell für Fotodruck und nicht für Fine Art Print entscheiden sollten, finden Sie auf der Fotodruck-Seite. Dieser Artikel schaut sich die 3 größten Vorteile des Fine Art Drucks für bestimmte Anwendungen an.
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Farbskala
Anders als beim C-Print-Fotodruck – einem chemischen Verfahren mit kontinuierlichen Tonwerten, bei dem der Druck durch eine chemische Reaktion entsteht – werden die Farben bei Inkjet-Drucken durch direktes Auftragen reiner Pigmenttinte auf das Papier erzeugt. Das Resultat: eine größere Auswahl an Farben (Farbraum), vor allem am extremen Ende des Spektrums. Hast du also ein Bild mit leuchtenden, ausdrucksstarken Farben und möchtest, dass diese Farben herausstechen, solltest du dich für Fine Art Printing und nicht für einen C-Print-Fotodruck entscheiden. Dagegen ist ein professioneller Fotodruck besser für Bilder mit sanften Farbverläufen (wie etwa menschliche Hauttöne). Welche Druckart die beste für dich ist, hängt also stark von deinem Bild ab.
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Hochwertige Schwarz-Weiß-Drucke
Professionelle Fine Art Print Drucker verwenden 3 verschiedene Schwarz- und Grauton Tintenpatronen. Da diese Tinten pur auf das Papier aufgetragen werden (ohne Bildrauschen der anderen Farbpatronen), können Dateien, die in Adobe RGB Greyscale vorbereitet wurden, außergewöhnlich saubere, Farbstich-freie, Schwarz-Weiß Fine Art Drucke erzielen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie den perfekten Schwarz-Weiß-Druck erlangen können, schauen Sie sich unsere umfangreiche Schwarz-Weiß Druckanleitung an.
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Große Auswahl an Papier
Der zweite Grund, weshalb du dich eventuell für einen Fine Art Print und nicht für einen professionellen C-Print-Fotodruck entscheidest, ist die größere Auswahl an Papier. Wir haben eine handverlesene Auswahl der 7 besten Papiere für den Druck, von fotografischen Substraten bis hin zu schwerem, texturiertem Papier auf Baumwollbasis, das wegen seines Kunsteffekts als fertiger Druck sehr beliebt unter Illustratoren ist. Im nächsten Artikel findest du eine Anleitung, wie du das richtige Papier für dein Bild auswählen kannst.
Fotos drucken lassen: Professioneller Fotodruck
Fotos drucken lassen: Professioneller Fotodruck
Was sind also professionelle Fotodrucke? Es ist im Grunde genommen der Darkroom des digitalen Zeitalters: Hochwertige Fotodrucke, die mit chromogenen Materialien und Prozessen hergestellt werden, aber mit einer Lichtquelle, die von einer digitalen Datei stammt und nicht direkt von einem Negativ. Lichtempfindliches Silberhalogenid-Papier wird einer Laser- oder LED-Lichtquelle ausgesetzt, gefolgt von einem konventionellen chemischen Entwicklungsprozess.
Archivlebensdauer
40 Jahre
Gleichmäßiger Tonverlauf
CMYK Farbmodell
425 PPI
(relative 1500 DPI)
4 professionelle C-Type-Papiere nach Industriestandard
Wir verwenden Chroma ProLab und RA4 Maschinen, welche Ultra-feine Darstellung und optimale Farbreproduktion auf dem gesamten Spektrum ermöglichen. Hier bei theprintspace haben wir eine Auswahl an 4 verschiedenen Fotodruck-Papieren: 3 Fuji Crystal Archiv Papiere; Matt, Gloss und Flex und Kodak Endura Metallic. Jedes Papier hat eine einzigartige Beschaffenheit, die das Aussehen deines Drucks beeinflusst. Es ist also entscheidend, die richtige Wahl für dein Bild zu treffen.
Warum ein professioneller Fotodruck und kein herkömmlicher Druck?
In diesem Artikel erfährst du alles über den professionellen Fotodruck-Prozess. Insbesondere beleuchtet er die Unterschiede zwischen professionellem Fotodruck und der Art von Drucken, die du in einem herkömmlichen Fotolabor erhältst. Nicht alle Fotodrucke sind gleich, vergewisser dich also, dass du das Beste aus unserer Liste der 4 wichtigsten Merkmale eines professionellen Fotodrucks erhältst. Was sind also professionelle Fotodrucke? Es ist im Grunde genommen der Darkroom des digitalen Zeitalters - hochwertige Fotodrucke die mit chromogenen Materialien und Prozessen hergestellt werden, aber mit einer Lichtquelle, die von einer digitalen Datei stammt und nicht direkt von einem Negativ. Lichtempfindliches Silberhalogenid-Papier wird einer Laser- oder LED-Lichtquelle ausgesetzt, gefolgt von einem konventionellen chemischen Entwicklungsprozess.
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Archiv Qualität
Die Papierart spielt eine große Rolle in der Archiv-Qualität des finalen Drucks. Billigere Papiere produzieren Drucke mit kürzerer Lebensdauer. Hier bei theprintspace haben wir eine handverlesene Auswahl der besten, professionellen Archiv-Fotopapiere, um eine maximale Archivlebensdauer für deine Drucke sicherzustellen. Mehr zur Wahl des richtigen Fotodruck-Papiers für dein Bild findest du im nächsten Artikel.
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Perfekte Farbgenauigkeit
Viele herkömmliche Labore verwenden eine voreingestellte Farbkorrektur für alle Drucke, um einen satteren Farbeffekt zu erzielen, der von vielen Amateur-Fotografen bevorzugt wird. Hier bei theprintspace geben wir Ihnen, den Fotografinnen und Fotografen, die volle Kontrolle, um die Realisierung Ihrer künstlerischen Vision ohne Beeinflussung zu ermöglichen. Unsere Druckprofile wurden von unseren hausinternen Farbspezialisten entwickelt (hier zum download verfügbar) und ermöglichen es, vor dem Drucken einen Softproof in Photoshop durchzuführen. In Kombination mit unseren einzigartigen Farbmanagement Prozessen, die eine tägliche Kalibrierung aller Maschinen beinhaltet, wird sichergestellt, dass der Druck eine originalgetreue Reproduktion von dem ist, was Sie auf dem Bildschirm sehen.
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Großformatiges Drucken
Ein weiterer Vorteil von professionellen Fotodrucken ist die Druckgröße. Unsere Chomira Maschinen sind in der Lage bis zu 127cm breite Bilder auf Papierrollen von bis zu 50m Länge zu drucken, wirklich gewaltige, ausdrucksstarke Fotodrucke sind also möglich.
Professioneller Fotodruck
Warum Fotodruck und nicht Fine Art Druck?
Die Wahl des richtigen Drucks wird von der Art Ihres Bildes und der Wirkung dirigiert, die Sie mit dem finalen Druck erreichen möchten. Weitere Information zu Fine Art Druck versus professioneller Fotodruck finden Sie auf unserer Fine Art Druck Seite. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Stärken des professionellen Fotodruck-Prozesses.
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Hochwertige Fotodrucke
Anders als Fine Art Drucke, die im Grunde qualitativ hochwertige Inkjet Drucke sind, werden professionelle Fotodrucke, auch C-Print genannt, durch einen chemischen Prozess auf lichtempfindlichem, archivfestem Fotopapier produziert. In diesem Sinne könnte man sie also als die wahren Fotodrucke bezeichnen. Der finale Druck vermittelt ein sattes, traditionelles Gefühl. Aus diesem Grund sind Fine Art Drucke zwar beliebter unter Illustratoren, Fotodrucke aber oftmals auch die erste Wahl für Fotografen.
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Flexibilität beim Rahmen und Kaschieren
Fotodruck-Papiere eignen sich besser zum Kaschieren auf einen Bildträger. Möchtest du deinen Druck beispielsweise auf Acrylic Reverse kaschieren, wirst du Fuji Crystal Archive Matt oder Gloss benutzen müssen. Für weitere Informationen besuche unsere Seite zum Thema.
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Farbauflösung
Fotodruck ist ein Prozess mit gleichmäßigem Tonverlauf, bei dem Farben während des chemischen Prozesses auf molekularer Ebene wiedergegeben werden (im Gegensatz zum Fine Art Print, bei dem Tinte in Punkten durch die Düsen des Inkjet-Druckers aufgesprüht wird). Das bedeutet, Fotodruck ist in der Lage, eine viel präzisere Farbpalette zu reproduzieren (bis zu 16 Millionen Farben pro Quadratzoll, im Vergleich zu den 256 Farben pro Quadratzoll eines Fine Art Drucks). Deshalb eignen sich C-Types besser für subtile Farbänderungen, wie etwa bei Hauttönen. Dies ist außerdem besonders auffällig bei dunkleren Tönen, bei denen du mit professionellen Fotodrucken eine überragende Detailzeichnung erzielst.
Erste Schritte
Wie fange ich mit professionellem Kunst- und Fotodruck bei theprintspace an?
Die Wahl des richtigen Drucks wird von der Art Ihres Bildes und der Wirkung dirigiert, die Sie mit dem finalen Druck erreichen möchtest. Weitere Information zu Fine Art versus Fotodruck finden Sie auf unserer Seite für Fine Art Druck. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Stärken des Fotodruck-Prozesses.
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Muster & Testdrucke
Um die Haptik und Qualität jedes unserer professionellen Papiere wirklich wahrnehmen zu können und um dir dabei zu helfen, die perfekte Wahl für dein Bild zu treffen, kannst du online ein Musterset bestellen. Dieses enthält alle 7 Fine Art und 4 Fotodruck-Papiere, die wir bei theprintspace verwenden. Wir bieten außerdem sehr günstige Teststreifen an, entweder online oder vor Ort, sodass du dein Bild auf dem Papier deiner Wahl sehen kannst, bevor du dich zu einem finalen Druck verpflichtest.
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Vorbereitung deiner Datei für den Druck
Anfänger können ihre Datei für den Druck vorbereiten, indem sie das voreingestellte Farbprofil Adobe RGB 1998 verwenden. Unsere Maschinen werden täglich mit den hauseigenen Farbprofilen kalibriert, du wirst also mit dem voreingestellten Profil trotzdem ein ausgezeichnetes Resultat erzielen. Du musst deine Dateien in der gewünschten Größe in 300dpi speichern (Umrandungen miteinbezogen). Für die Farb-Connaisseure unter euch (bei theprintspace lieben wir euch), lade unsere Farbprofile herunter und in Photoshop, um dein Bild so auf jedem einzelnen unserer 11 Papiere zu soft-proofen. Wir bieten sogar eine gratis Bildschirm-Kalibrierung an. Bei Interesse kannst du einfach deinen Bildschirm zu theprintspace bringen und wir können zusammen fachsimpeln! Unser Druckstudio hat außerdem 4 private Retouching-Kabinen, ausgestattet mit den neusten Mac Pros, Photoshop, Capture One Pro und kalibrierten Eizo Monitoren. Bitte ruf vorher an, um Enttäuschungen zu vermeiden.
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Einzelberatung
Für persönliche Einzelberatung kannst du uns auch anrufen oder unser Shoreditch Studio besuchen. Mit der Anleitung unserer hausinternen Farbspezialisten, unseres hoch ausgebildeten und sachkundigen Produktionsteams, welches ausschließlich aus Fotografie- oder Kunstabsolventen besteht, sind wir hier, um dir bei jedem Schritt zu helfen. Wir sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.
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Mehr Tipps zum Drucken
Wir haben außerdem einen detaillierten Hilfe- und Support-Bereich, in dem du mehr Details zu allen Themen findest: vom Soft-Proofing deines Bildes in Photoshop bis zur Einrichtung einer professionellen digitalen Dunkelkammer, außerdem einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu all unseren Dienstleistungen, inklusive der Online-Bestellung eines Drucks und der Nutzung unserer neuen E-Commerce-Software für den Online-Verkauf von Kunst.
"Großartiger Service und umwerfende Druckqualität, was einen gewaltigen Unterschied für meine erste Soloausstellung im Somerset House machte!"
"Ich habe einen komplett technischen Hintergrund und hatte überhaupt keine Verbindungen zur Kunstwelt, es war also wirklich schwer für mich Rat von Leuten zu bekommen, die über diese Themen Bescheid wissen. Dann habe ich theprintspace online gefunden und war total von ihrem Service beeindruckt."
“Gott sei Dank habe ich theprintspace entdeckt, die sich jetzt um alle meine Bedürfnisse rund um fotografischen Drucke kümmern. theprintspace Mitarbeiter sind freundlich, fachkundig, effizient und was am wichtigsten ist: Sie sind Fotograf*innen, die sich für die Bedürfnisse anderer Fotograf*innen interessieren, und deshalb komme ich immer wieder zurück. Für mich ist das logisch, ich schätze meine Arbeit und würde Sie nicht in die Hände eines anderen Unternehmens geben!"
"Ich tendiere immer dazu meine Illustrationen auf Hahnemühle German Etching zu drucken. Es gibt wirklich nichts vergleichbares für Ausstellungen und mein Portfolio und meisten auch für Druckaufträge, die ich erhalte."
"Mir wurde theprintspace von Freunden empfohlen, von denen ich damals Teile meines Kamera Equipments gekauft hatte. Während meiner letzten Ausstellung konnte ich nicht glauben, wie reibungslos der ganze Prozess war, total beeindruckend!"