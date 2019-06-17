Fotosdruck Drucken

Warum ein professioneller Fotodruck und kein herkömmlicher Druck?

In diesem Artikel erfährst du alles über den professionellen Fotodruck-Prozess. Insbesondere beleuchtet er die Unterschiede zwischen professionellem Fotodruck und der Art von Drucken, die du in einem herkömmlichen Fotolabor erhältst. Nicht alle Fotodrucke sind gleich, vergewisser dich also, dass du das Beste aus unserer Liste der 4 wichtigsten Merkmale eines professionellen Fotodrucks erhältst. Was sind also professionelle Fotodrucke? Es ist im Grunde genommen der Darkroom des digitalen Zeitalters - hochwertige Fotodrucke die mit chromogenen Materialien und Prozessen hergestellt werden, aber mit einer Lichtquelle, die von einer digitalen Datei stammt und nicht direkt von einem Negativ. Lichtempfindliches Silberhalogenid-Papier wird einer Laser- oder LED-Lichtquelle ausgesetzt, gefolgt von einem konventionellen chemischen Entwicklungsprozess.