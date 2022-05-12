Produkte lassen sich nicht in meinen Shop importieren

Hast du Druckprodukte angelegt?

Bevor du Produkte auf deine Website importieren kannst, musst du deine Druckdateien zunächst als Produkte für den Verkauf in deinem Shop einrichten. So geht's.

Hast du deine Website mit creativehub verbunden?

Bevor du deine Druckprodukte in deinen Shop importieren kannst, musst du deinen Shop zunächst mit creativehub verbinden. Lies dazu die Kurzanleitung für die Plattform, die du nutzt, hier.

Wenn du deine Website verbunden hast, kannst du den Status der Verbindung in deinem creativehub-Konto prüfen. Klicke auf „Art store settings“ > „Integrations“.

Hast du in deiner Produktliste auf „Import“ geklickt?

Deine Produkte erscheinen erst in deinem Shop, wenn du sie aus creativehub importierst. So geht's

Wenn du auf „Import“ geklickt hast und in der Produktliste ein Import-Zeitstempel angezeigt wird, wurden diese Produkte erfolgreich in deinen Shop importiert.

Du siehst deine Produkte nicht auf deiner Website?

Importierte Produkte werden nicht automatisch live auf deiner Website veröffentlicht. Sie werden in die Produktliste deiner Website importiert. Mehr dazu erfährst du hier

Shop-Verbindung erneuern

Führe die folgenden Schritte aus. Dadurch wird die Verbindung mit deinem Shop zurückgesetzt. Beachte, dass bereits importierte Produkte nicht erneut importiert werden müssen:

In creativehub > Art store settings > Integrations > die betroffene Integration trennen Aus creativehub ausloggen Aus Shopify ausloggen Lösche den Cache/Verlauf deines Browsers für den „gesamten Zeitraum“ inklusive Cookies (oder, wenn du dich damit auskennst, suche alle creativehub.io-Cookies heraus und lösche nur diese). Schließe dann den Browser und öffne ihn erneut Integration erneut verbinden Import erneut starten

Serverfehler & Warnung „Import failed“

Wenn beim Importversuch ein Serverfehler oder die Warnung „Import failed“ erscheint, kann das folgende Gründe haben: