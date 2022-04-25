Lieferzeitrahmen

Es ist wichtig, dass deine Sammler:innen genau wissen, wann ihre Bestellung ankommt – und dass sie schnell ankommt. Hier sind unsere maximalen Lieferzeitrahmen – über 90 % aller Bestellungen liegen innerhalb dieser Zeitrahmen. Wo dies nicht der Fall ist, beschleunigen wir alle erforderlichen Maßnahmen, um sie wieder auf Kurs zu bringen.