Der Schlüssel zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen ist die Etablierung einer eigenen Marke. Das ist nicht nur einprägsam für den Kunden, sondern verleiht auch ein hohes Maß an Professionalität. Wir ermöglichen dies mit unseren Personalisierungsoptionen
Keine Erwähnung von theprintspace Dein Branding auf dem Versandetikett Direkte Versandbenachrichtigungen
Markenkonforme Verpackung
Dein Branding auf jeder Kundenbestellung. Wir bieten dir die Möglichkeit, 2 FSC-zertifizierte, biologisch abbaubare Aufkleber zu bestellen, die wir mit deinem Logo bedrucken und auf der Verpackung anbringen.
Individuelle Beilage oder Dankeskarte hinzufügen
Verleihe deiner Bestellung eine ganz persönliche Note und lege eine individuelle Beilage bei. Du kannst dein eigenes A4-Design hochladen, das wir auf festem Kunstdruckpapier drucken. Pro Bestellung erhältst du 1 individuelle Beilage.
Wir gehen über eine schnelle Lieferung hinaus und bieten einen umfassenden Fulfillment-Service, der garantiert den Ruf deiner Marke schützt und dafür sorgt, dass deine Sammler*innen zufrieden sind.
White-label-service
Deine Marke, im Mittelpunkt jeder Sendung
Nachverfolgbare limitierte Editionen
Kostenloses Zertifikat und digitale Signatur bei Druckoptionen
Live-Sendungsverfolgung
Aktuelle globale Sendungsverfolgung für jede versendete Bestellung
Kostenlose, schnelle Ersatzlieferungen
Bestellung auf dem Transportweg beschädigt? Wir versenden Ersatz schnell und auf unsere Kosten
Nachhaltige Verpackung
Biologisch abbaubare Verpackung aus recycelten Materialien
Klimaneutraler Service
Durchgängig kohlenstoffneutral, damit es deine Kunstverkäufe auch sind
Automatisiertes Fulfillment
Vom Auftrag bis zur Lieferung ist kein Eingreifen erforderlich
7-Tage-Verkäufersupport
Erhalte Unterstützung bei der Shoperstellung und Bestellhilfe an 7 Tagen die Woche
Schneller weltweiter Versand
Wann immer du deine Kunst verkaufst, brauchst du einen echten Druck in Galeriequalität für deine Kunden. Wir versenden deine Kunst an jeden Ort – ja, wirklich überall hin! Und das Beste daran ist, dass der Service komplett klimaneutral ist.
Lieferzeitrahmen
Es ist wichtig, dass deine Sammler:innen genau wissen, wann ihre Bestellung ankommt – und dass sie schnell ankommt. Hier sind unsere maximalen Lieferzeitrahmen – über 90 % aller Bestellungen liegen innerhalb dieser Zeitrahmen. Wo dies nicht der Fall ist, beschleunigen wir alle erforderlichen Maßnahmen, um sie wieder auf Kurs zu bringen.