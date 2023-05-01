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Wie groß darf ein Druck beim Dropshipping maximal sein?

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Solange du die Grenzen deiner Druckdatei im Blick behältst, kannst du Kunstdrucke über deine Website in jeder beliebigen Größe verkaufen – bis zu den maximalen Größen, die unsere Drucker unterstützen. Diese sind:

Maximale Größen für Fotodrucke

  • Alle unsere digitalen Fotopapiere (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl & Fuji Flex) kannst du bis zu 127 cm (50 Zoll) breit drucken – und so lang, wie du möchtest.

Maximale Größen für Giclée-Drucke

  • Die maximale Breite für Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo und Hahnemühle Pearl beträgt 110,5 cm (43,5 Zoll).
  • Die übrigen Giclée-Papiere, darunter Epson Semi-Gloss und Hahnemühle Photo Rag, können bis zu 151 cm (59,5 Zoll) breit gedruckt werden.
Aktualisiert am Oktober 2026

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