Wie groß darf ein Druck beim Dropshipping maximal sein?

Solange du die Grenzen deiner Druckdatei im Blick behältst, kannst du Kunstdrucke über deine Website in jeder beliebigen Größe verkaufen – bis zu den maximalen Größen, die unsere Drucker unterstützen. Diese sind:

Maximale Größen für Fotodrucke

Alle unsere digitalen Fotopapiere (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl & Fuji Flex) kannst du bis zu 127 cm (50 Zoll) breit drucken – und so lang, wie du möchtest.

Maximale Größen für Giclée-Drucke