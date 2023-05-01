Fallen für meine Kunden Gebühren an der Grenze an?

Ob dein Kunde an der Grenze zur Kasse gebeten wird, hängt vom Zielland ab. Wenn eine solche Abgabe anfällt, handelt es sich um die Umsatzsteuer des jeweiligen Landes, die aber oft als Zollgebühren, Zollabgaben, Einfuhrgebühren, Zoll, Einfuhrsteuer oder Importgebühren bezeichnet wird.
So funktioniert es:
- Bei Bestellungen in die USA, die EU oder nach Großbritannien fallen an der Grenze keine Gebühren an
- Bei allen anderen Ländern hängt es vom Warenwert der Sendung ab. Ab einem bestimmten Wert wird die Umsatzsteuer des jeweiligen Landes erhoben. Die entsprechenden Mindestwerte findest du unter diesem Link