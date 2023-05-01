Fallen für meine Kunden Gebühren an der Grenze an?

Ob dein Kunde an der Grenze zur Kasse gebeten wird, hängt vom Zielland ab. Wenn eine solche Abgabe anfällt, handelt es sich um die Umsatzsteuer des jeweiligen Landes, die aber oft als Zollgebühren, Zollabgaben, Einfuhrgebühren, Zoll, Einfuhrsteuer oder Importgebühren bezeichnet wird.

So funktioniert es: