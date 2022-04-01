Was sind Produktvarianten und wie erstelle ich sie?

Produktvarianten sind die verschiedenen Größenoptionen eines Druckprodukts. Um eine Produktvariante zu erstellen, musst du zuerst ein Produkt anlegen: Wähle dazu ein Bild in deinem creativehub-Konto aus und klicke auf „Sell as print“.

Jetzt befindest du dich auf der Seite, auf der du Druckprodukte für den Verkauf in deinem Shop erstellst.

Größen fügst du hinzu, indem du auf „Add print“ klickst. Dort wählst du die Druckgröße, die du verkaufen möchtest, legst fest, ob du einen Rand möchtest, richtest sie bei Bedarf als limitierte Edition ein und wählst dann die Rahmenoptionen.

Jede Größe, die du auswählst, ist eine Variante. Anschließend kannst du unter „Art store settings“ deine Produktliste öffnen, um ein Produkt mit seinen Varianten auf deine Website oder in deinen Online-Shop zu importieren.