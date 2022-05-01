Sind importierte Produkte automatisch live auf meiner Website?

Wenn du ein Produkt aus creativehub auf deine Website importierst, geht es nicht automatisch live. Du musst das Produkt manuell veröffentlichen bzw. auf deiner Website live schalten. Dieser Zwischenschritt vor der Veröffentlichung ist bei allen Website-Plattformen üblich, damit du dein Produktlisting vor dem Livegang noch bearbeiten kannst.

Der Ablauf zum Veröffentlichen deiner Produkte unterscheidet sich auf den einzelnen E-Commerce-Plattformen, die wir unterstützen, leicht. Hier erklären wir jede davon:

Shopify

Die importierten Produkte findest du im Bereich „Produkte“ deines Shopify-Kontos.

Gehe zum Bereich „Produkte“ Wähle das importierte Produkt aus Klicke auf „Weitere Aktionen“ Wähle im Dropdown-Menü „Als aktiv festlegen“ Klicke außerdem auf „Verfügbare Kanäle hinzufügen“, um dein Produkt zu veröffentlichen

Squarespace

Alle importierten Produkte werden unter „Inventar“ im Bereich „Commerce“ deines Squarespace-Kontos gespeichert.

Wähle „Commerce“ und gehe zu „Inventar“ Die Produkte sind als „Ausgeblendet“ gespeichert. Klicke darauf und wähle „Öffentlich“, um sie live zu schalten.

WooCommerce

Die importierten Produkte findest du im Bereich „Produkte“ deines WooCommerce-Plugins. Solange sie unveröffentlicht sind, sind sie als „Ausstehend“ markiert.

Gehe zum Bereich „Alle Produkte“ und wähle das Produkt aus Klicke auf der Produktdetailseite auf „Veröffentlichen“

Etsy

Deine importierten Produkte werden in deinem Etsy-Konto als „Entwürfe“ gespeichert.

Gehe zu „Artikel“ Wähle bei den Status-Optionen „Entwürfe“ Wähle das Produkt aus, das du veröffentlichen möchtest Klicke auf „Veröffentlichen“

Wix

Die Sichtbarkeit importierter Produkte ist auf „Ausgeblendet“ gesetzt.