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Muss ich meine Bestellung im Shop als ausgeführt markieren?

Wenn du auf deiner Website einen Druck verkaufst, wird die Bestellung in deiner Bestellliste als „nicht ausgeführt“ (oder mit einer ähnlichen Formulierung) markiert. Das ist bei den meisten E-Commerce-Plattformen der Standardstatus für Bestellungen.

Keine Sorge: Wir erhalten die Bestellung trotzdem – der Status in deinem Shop spielt für den Abwicklungsprozess überhaupt keine Rolle.

Wie du deine Bestellliste verwaltest, bleibt dir überlassen. Du kannst die Bestellung sofort als ausgeführt markieren – manche Plattformen wie Shopify bieten dafür eine Automatisierung. Oder du markierst deine Bestellungen erst als ausgeführt, wenn wir dir die Sendungsnummer per E-Mail schicken. Du kannst die Bestellung auch einfach als nicht ausgeführt stehen lassen. Wir wickeln sie in jedem Fall ab.

Beachte, dass dein Käufer oft eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn du die Bestellung als ausgeführt markierst. Auch das kannst du in deinen Kontoeinstellungen konfigurieren.

Aktualisiert am Oktober 2026

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