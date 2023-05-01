Dropshipping-Produkte manuell in creativehub bestellen

Überblick

Unser Dropshipping-Service ermöglicht die automatische Abwicklung von Druckverkäufen aus deinem Online-Shop über unsere Plug-and-play-Integrationen. Du kannst Dropshipping-Produkte aber auch direkt über creativehub bestellen und an eine Adresse deiner Wahl verschicken lassen.

Dafür musst du keinen Online-Shop mit creativehub verbunden haben. Das heißt, jeder kann Kunstdrucke direkt an seine Kunden bestellen – komplett mit unseren Fertigrahmen, Echtheitszertifikaten für limitierte Editionen, Signaturen & Editionsnummern auf dem Druck, individuellen Beilagen und gebrandeter Verpackung.

Um eine manuelle Dropshipping-Bestellung aufzugeben, musst du zuerst deine Druckprodukte einrichten. Folge dazu dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

So bestellst du

Wichtig: Wenn du manuell ein Produkt einer limitierten Edition bestellst, das du auch über einen Online-Shop verkaufst, musst du den Lagerbestand in deinem Shop entsprechend dieser manuellen Bestellung anpassen.

Schritt 1

Klicke auf deinen Kontonamen, um die Kontooptionen zu öffnen Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Klicke im Menü auf der linken Seite auf „Product list“

Schritt 2

Wähle das Produkt, von dem du eine Variante bestellen möchtest Klicke im Pop-up unten rechts auf „Order details“

Schritt 3

Füge die gewünschte Variante über die +/- Auswahl hinzu Klicke auf „Order“, wenn du zur Kasse gehen möchtest

Schritt 4

Gib die Daten deines Kunden ein. Die Gesamtkosten setzen sich aus Produktkosten plus Lieferung und Mehrwertsteuer (falls zutreffend) zusammen. Mehr Infos findest du in diesem Artikel Um die Bestellung abzuschließen, klicke auf „Order“

Schritt 5

Bei manuellen Dropshipping-Bestellungen wird die Zahlung sofort eingezogen und die Bestellung geht direkt in die Produktion. In deiner Abwicklungsliste erscheinen sie mit „n/a“ neben der „Store order number“, damit du sie von Bestellungen aus deinem Shop unterscheiden kannst: