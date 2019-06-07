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C-Print Fuji Matt

Fuji Crystal Archivpapier mit semi-matter Oberfläche. Das Papier ist mit leicht getüpfelter Oberflächenstruktur beschichtet, die ihm ein sehr natürliches fotografisches Aussehen mit subtiler Farbgebung verleiht. Ein großartiges und vielseitiges Papier, das gut mit allen fotografischen Bildern funktioniert. Es kann Farben auf sehr natürliche Art bewahren und erzeugt eine detaillierte, 3-dimensionale und wunderschöne Reproduktion des Fotos. Unsere beliebteste Option.