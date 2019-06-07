Fuji Crystal Archivpapier mit semi-matter Oberfläche. Das Papier ist mit leicht getüpfelter Oberflächenstruktur beschichtet, die ihm ein sehr natürliches fotografisches Aussehen mit subtiler Farbgebung verleiht. Ein großartiges und vielseitiges Papier, das gut mit allen fotografischen Bildern funktioniert. Es kann Farben auf sehr natürliche Art bewahren und erzeugt eine detaillierte, 3-dimensionale und wunderschöne Reproduktion des Fotos. Unsere beliebteste Option.
Max Druckgröße (cm)
111x1193
Gewicht (gsm)
231
Oberfläche
Leichter Glanz / Satin
Papierfarbton
Hellweiß
Textur
Glatt
2
C-Print Fuji Gloss
Professionelles Farbpapier von der Fuji Crystal Archive-Reihe mit Glanz-Oberfläche. Es hebt die Farben hervor und verleiht ein ausdrucksstarkes, reiches Gefühl. Es gibt deinem Bild mehr Kontrast, Glanzkraft und eine reichere Farbempfindung im Vergleich zu Fuji Matt, wobei es die Farbeigenschaften beibehält und eine akkurate Reproduktion liefert.
Wir drucken ausschließlich auf den besten Papieren – von Top-Marken wie Hahnemühle, Kodak & Fuji Film Professional. Ein Musterpaket ist die beste Möglichkeit, Haptik und Farbwirkung selbst zu erleben. Nur 18 €.
Ein professioneller Kunstdruck wird mit dem besten, hochauflösenden Equipment und den feinsten Materialien hergestellt, von Meister-Druckern überwacht. Bestellst du einen professionellen Druck, wirst du den Unterschied sofort sehen.
Preise für C-Print Fotodruck
Die Preise setzen sich zusammen aus der ausgewählten Druckgröße und dem Fotodruckpapier deiner Wahl. Wähle das Format und Papier, was am besten zu deinem Fotodruck passt. Wenn in deiner Datei weiße Ränder vorhanden sind, übernehmen wir diese auf dem endgültigen Druck. Die angegebenen Preise sind exklusive MwSt.