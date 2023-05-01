Wann erscheinen meine Druckverkäufe in meinem creativehub-Konto?

Deine Dropshipping-Bestellungen erreichen unser System am Tag nach dem Eingang in deinem Shop. Der Grund:

Alle Bestellungen eines Tages werden nach Mitternacht dieses Tages an unser Produktionssystem übertragen. Wenn du also am 2. Mai 10 Produkte über deine Website verkauft hast, werden alle diese Bestellungen nach Mitternacht am 2. Mai an unser Produktionssystem gesendet. Dasselbe gilt, wenn du an einem Tag nur 1 Produkt verkauft hast.

So können wir mehrere Bestellungen zu einer einzigen Abbuchung der Abwicklungskosten zusammenfassen, sodass du als Verkäufer nur einmal pro Tag belastet wirst.

Wie du deine Dropshipping-Bestellungen in creativehub einsiehst, erfährst du hier.