Kann ich meine Druckprodukte in meinem Shop personalisieren?

Erfahren Sie, welche Details Ihrer Druckprodukte geändert werden können, sobald sie von theprintspace/ creativehub in Ihren Shop importiert wurden.

Personalisieren von Produkten in Shopify

Sobald dein Produkt in Shopify importiert wurde, ist es bereit, verkauft zu werden.

An diesem Punkt kannst du dein Produktangebot direkt in Shopify anpassen, einschließlich Name, Beschreibung, Bilder, Preis und mehr.

Bitte beachte die folgenden Punkte: