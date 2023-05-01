Kann ich eine Dropshipping-Testbestellung aufgeben?

Unsere Dropshipping-Software bietet derzeit keine Funktion für Testbestellungen. Wenn du eine Bestellung „zum Test“ aufgibst, behandeln wir sie wie eine normale Bestellung und berechnen dir die Produktions- und Abwicklungskosten.

Wenn du den Abwicklungsprozess auf creativehub mit einer Testbestellung prüfen möchtest, empfehlen wir dir, dafür ein günstiges Platzhalterprodukt zu verwenden. So geht's:

Lege in creativehub ein Produkt mit der kleinstmöglichen Größe und dem niedrigstmöglichen Preis an Importiere dieses Produkt von creativehub auf deine Website Stelle den Versand in deinem Shop auf kostenlos Gib auf deiner Website eine Bestellung für dieses Produkt auf

So kannst du den Bestellprozess zu minimalen Kosten testen (Produktionskosten + Versandkosten).