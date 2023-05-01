Kann ich eine Dropshipping-Testbestellung aufgeben?

Unsere Dropshipping-Software bietet derzeit keine Funktion für Testbestellungen. Wenn du eine Bestellung „zum Test“ aufgibst, behandeln wir sie wie eine normale Bestellung und berechnen dir die Produktions- und Abwicklungskosten.
Wenn du den Abwicklungsprozess auf creativehub mit einer Testbestellung prüfen möchtest, empfehlen wir dir, dafür ein günstiges Platzhalterprodukt zu verwenden. So geht's:
- Lege in creativehub ein Produkt mit der kleinstmöglichen Größe und dem niedrigstmöglichen Preis an
- Importiere dieses Produkt von creativehub auf deine Website
- Stelle den Versand in deinem Shop auf kostenlos
- Gib auf deiner Website eine Bestellung für dieses Produkt auf
So kannst du den Bestellprozess zu minimalen Kosten testen (Produktionskosten + Versandkosten).