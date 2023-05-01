Kann ich die Datei eines bereits importierten Produkts ändern?

Es kann vorkommen, dass du die Master-Druckdatei in creativehub ändern musst – etwa weil du eine größere Datei hochladen möchtest, um mehr Größen anzubieten, oder weil die Farben angepasst werden müssen.

Wenn die Datei geändert werden muss, musst du die Verkaufseinstellungen erneut anwenden – diesmal auf die neue Datei – und das Produkt importieren, als wäre es ein neues Produkt. Der Grund: Verkaufseinstellungen wie Papiersorte und Größen werden an den Dateien gespeichert, die du zu creativehub hochlädst.