Wie füge ich die Zertifikate der limitierten Auflage zu den Dateien hinzu?

Wir erklären dir, wie du deinen Künstlernamen und deine Signatur zu Drucken hinzufügst, die du als limitierte Auflage verkaufen möchtest.

So fängst du an

Wenn dein Künstlername, deine Unterschrift und dein Logo für dein Zertifikat für die limitierte Auflage eingerichtet sind, musst du dieses Zertifikat dem Produkt bzw. den Produkten zuordnen, die du verkaufen möchtest.

Wenn du deinen Künstlernamen noch nicht eingestellt hast, klicke hier, um herauszufinden, wie dies funktioniert.

Zuweisen von Zertifikaten für die limitierte Auflage

Gehe auf „Dateien“ im linken Menü deines creativehub-Kontos.

Wähle mit dem Kontrollkästchen links neben der Vorschau die Dateien aus, auf die du das Zertifikat für die limitierte Auflage anwenden möchtest. Klicke im Menü rechts auf „Bearbeiten“.

Ein Fenster öffnet sich. Wähle deinen Künstlernamen aus dem Dropdown-Menü „Creator“ und wähle dein Logo aus.