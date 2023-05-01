Warum werden meine Produkte nicht in WooCommerce importiert?

Anders als unsere übrigen Integrationen wie Shopify & Squarespace ist WooCommerce (WordPress) ein selbst gehostetes Open-Source-System – also eine weniger kontrollierte Umgebung.

Unsere WooCommerce-Integration ist voll funktionsfähig. Aus dem oben genannten Grund kann es aber individuelle Einstellungen auf deiner WordPress-Seite geben, die mit unserem Produktimport in Konflikt geraten.

Wenn du keine Produkte importieren kannst, probiere Folgendes: