Warum werden meine Produkte nicht in WooCommerce importiert?

Anders als unsere übrigen Integrationen wie Shopify & Squarespace ist WooCommerce (WordPress) ein selbst gehostetes Open-Source-System – also eine weniger kontrollierte Umgebung.
Unsere WooCommerce-Integration ist voll funktionsfähig. Aus dem oben genannten Grund kann es aber individuelle Einstellungen auf deiner WordPress-Seite geben, die mit unserem Produktimport in Konflikt geraten.
Wenn du keine Produkte importieren kannst, probiere Folgendes:
- Importiere deine Produkte mit deaktivierter Option für die Versandkosten. Vordefinierte WooCommerce-Versandkosten können mit unseren Versandprofilen in Konflikt geraten. Nach dem Import kannst du die Versandkosten beliebig anpassen.
- Plugins in deiner WordPress-Installation können unsere Produktimporte blockieren. Deaktiviere alle Plugins und versuche, ein Produkt zu importieren. Klappt das, aktiviere die Plugins nacheinander wieder, um herauszufinden, welches das Problem verursacht.
- Prüfe deine Serverberechtigungen, um sicherzustellen, dass unsere Verbindung nicht durch eine Sicherheitseinstellung blockiert wird. Es kann auch daran liegen, wie deine Installation mit Cookies oder Sessions umgeht.
- Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem löst, wende dich an einen WordPress-Entwickler.