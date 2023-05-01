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Warum werden meine Produkte nicht in WooCommerce importiert?

Anders als unsere übrigen Integrationen wie Shopify & Squarespace ist WooCommerce (WordPress) ein selbst gehostetes Open-Source-System – also eine weniger kontrollierte Umgebung.

Unsere WooCommerce-Integration ist voll funktionsfähig. Aus dem oben genannten Grund kann es aber individuelle Einstellungen auf deiner WordPress-Seite geben, die mit unserem Produktimport in Konflikt geraten.

Wenn du keine Produkte importieren kannst, probiere Folgendes:

  1. Importiere deine Produkte mit deaktivierter Option für die Versandkosten. Vordefinierte WooCommerce-Versandkosten können mit unseren Versandprofilen in Konflikt geraten. Nach dem Import kannst du die Versandkosten beliebig anpassen.
  2. Plugins in deiner WordPress-Installation können unsere Produktimporte blockieren. Deaktiviere alle Plugins und versuche, ein Produkt zu importieren. Klappt das, aktiviere die Plugins nacheinander wieder, um herauszufinden, welches das Problem verursacht.
  3. Prüfe deine Serverberechtigungen, um sicherzustellen, dass unsere Verbindung nicht durch eine Sicherheitseinstellung blockiert wird. Es kann auch daran liegen, wie deine Installation mit Cookies oder Sessions umgeht.
  4. Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem löst, wende dich an einen WordPress-Entwickler.
Aktualisiert am Oktober 2026

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