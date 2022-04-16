Mein Druckverkauf erscheint nicht als Bestellung in creativehub

Wenn du in deinem Shop einen Verkauf erzielst, importieren wir die Details und erstellen am folgenden Tag eine Bestellung zur Auftragsabwicklung in deinem creativehub-Konto.

Um zu prüfen, ob ein Verkauf bei uns eingegangen ist, warte bitte einen Tag, logge dich in dein creativehub-Konto ein und gehe zu „Art store settings“ > „Store fulfilment“

Wenn du einen Tag gewartet hast und die Bestellung dort nicht siehst, prüfe bitte Folgendes:

Prüfe, ob dein creativehub-Konto noch mit deiner Website verbunden ist. Ein häufiger Grund für nicht importierte Bestellungen ist, dass Nutzer ihr creativehub-Konto versehentlich getrennt haben Prüfe, ob die SKU-Nummern der Produkte in deinem Shop mit den SKU-Nummern der Produkte in creativehub übereinstimmen. Mehr dazu erfährst du hier Wurde die Bestellung über deine Website aufgegeben, so wie deine Kunden sie sehen? Bestellungen, die manuell im Admin-Bereich deines Shops oder über Drittanbieter-Apps angelegt wurden, erreichen uns nicht Wurde die Bestellung als „bar“ oder persönlich über ein Kassensystem (POS) bezahlt markiert? Solche Bestellungen erreichen uns nicht Wurde die Bestellung mit der Lieferoption „Abholung“ oder „Abholung beim Verkäufer“ aufgegeben? Solche Bestellungen erreichen uns nicht, da wir die Lieferadresse des Endkunden brauchen, um die Bestellung abzuwickeln Wenn du Wix nutzt, achte darauf, dass deine Produkte nicht in „Kollektionen“ gruppiert sind. Produkte dürfen nur in der Kollektion „Alle Produkte“ sein. Sobald die Produkte aus anderen Kollektionen entfernt wurden, wickeln wir die Bestellungen ab.

7. Wenn du Shopify nutzt, prüfe, ob du die Bestellung „archiviert“ hast – das verhindert, dass wir sie in unser Produktionssystem übernehmen können. Falls ja, setze den Status einfach zurück auf „offen“. Mehr dazu erfährst du hier.



8. Wenn du Shopify nutzt, prüfe, ob du den Fulfillment-Standort von „Creativehub Fulfilment“ auf einen eigenen Standort geändert hast.

9. Wenn du Shopify nutzt: Wurde der Artikel über deine Facebook-Shop-Integration verkauft? Wenn der Zahlungsstatus nicht „Bezahlt“ lautet, wickeln wir die Bestellung nicht automatisch ab. In deinen Shopify-Bestellungen ist das wie im Screenshot unten gekennzeichnet. Ändere den Bestellstatus einfach auf „Ausgeführt“ und wir bearbeiten die Bestellung:

Wenn du die Produkteinrichtung korrekt durchgeführt hast, dein Shop mit deinem creativehub-Konto verbunden ist und deine Bestellung trotzdem nicht in deinem creativehub-Konto erscheint, kontaktiere bitte unseren Kundenservice.