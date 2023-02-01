WooCommerce-Shop lässt sich nicht mit creativehub verbinden

Anders als unsere anderen Integrationen wie Shopify & Squarespace ist WooCommerce (WordPress) ein selbst gehostetes Open-Source-System – und damit eine weniger kontrollierte Umgebung.

Unsere WooCommerce-Anbindung ist voll funktionsfähig. Aus dem oben genannten Grund kann es aber vorkommen, dass individuelle Einstellungen deiner WordPress-Website zu Konflikten mit unserem Verbindungsprozess führen.

Wenn du deinen WooCommerce-Shop nicht verbinden kannst, probiere bitte die folgenden 2 Dinge:

Sicherheitseinstellungen des Servers

Wenn du einen Drittanbieter wie Cloudflare für die Sicherheit nutzt, blockiert dieser Dienst wahrscheinlich die Kommunikation von unserem Server – etwa über seine Bot-Erkennung oder Ähnliches. Du kannst für unseren Server eine Ausnahme einrichten, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Unsere IP-Adresse lautet: 20.50.149.65

Permalink-Einstellungen

Bitte ändere die Permalink-Einstellungen in deinen WooCommerce-Einstellungen von „Einfach“ auf „Beitragsname“: