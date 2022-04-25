Wenn du deine Kunst professionell online verkaufen willst, brauchst du hochwertige Kunstprodukte, eine konsistente Farbdarstellung und eine zuverlässige Kundenerfahrung. Wenn du uns beauftragst, kannst du beruhigt sein, denn auch die weltweit führenden Künstler nutzen unsere Druck- und Dropshipping-Dienste.
Biete deinen Kunden ein perfektes Produkt mit 11 professionellen Kunst- und Fotopapieren und gebrauchsfertigen Rahmen zur Auswahl an.
KUNST VON NIKI USAGI & JAVI LORBADA
Ilford Cotton Textured
Canson Baryta
Epson Semi Gloss
Hahnemühle Bamboo
Hahnemühle Pearl
Hahnemühle Photorag
Hahnemühle German Etching
Fuji Matt
Fuji Gloss
Fuji Flex
Fuji Pearl
Hahnemühle Photorag
Hahnemühle Pearl
Epson Semi Gloss
Giclée
Ilford Cotton Textured
Ilford Cotton Textured ist ein weiteres hoch texturiertes Giclee-Kunstdruckpapier in unserem Sortiment. Es bietet eine kräftige Darstellung von Schwarztönen und eine gute Farbintensität mit einer Textur, die die Farbe festhält und das Licht einfängt.
Großartig sowohl für kontrastreiche Bilder als auch für brillante, strahlende Farben. Die Baryta-Basis schafft strahlendes Weiß und tiefe Schwarztöne, gleichzeitig hebt die seidig glatte, reflektierende Oberflächenbeschichtung Details und Schärfe des Bildes hervor.
Hergestellt aus 90% Bambusfasern und 10% Baumwolle ist dieses Produkt unsere nachhaltigste Option. Dieses natürlich warm-weiße Kunstdruckpapier mit glatter Oberfläche und ohne optische Aufheller bietet maximale Alterungsbeständigkeit.
Mit einer glatten Orangenschalenstruktur und einem hellen, neutralweißen Untergrund erzeugt es äußerst natürliche Schwarz-Weiß-Bilder und bietet eine lebendige Farbwiedergabe sowie viele Details. Beliebt bei Fotografen.
Hahnemühle Photorag hat ein supermattes Finish, was es zu einem unserer populärsten Papiere unter Künstler*innen, Fotograf*innen und Illustrator*innen macht. Das Papier liefert gedämpfte Schwarztöne mit ausgezeichneter Farb- und Detailwiedergabe.
Das supermatte Finish von Hahnemühle Photorag macht dieses Papier zu einem unserer beliebtesten Papiere bei Künstler*innen, Illustrator*innen und Fotograf*innen. Das Papier liefert gedämpfte Schwarztöne mit gleichmäßiger Farbwiedergabe und exzellenter Detailzeichnung.
Mit einer glatten Orangenschalenstruktur und einem hellen, neutralweißen Untergrund erzeugt es äußerst natürliche Schwarz-Weiß-Bilder und bietet eine lebendige Farbwiedergabe sowie viele Details. Beliebt bei Fotografen.
Die bevorzugte Wahl von Illustratoren, bildenden Künstlern, Malern, Grafikdesignern und Fotografen.
Fotokunst
Hauptsächlich von Fotografen verwendet, vereinzelt aber auch von anderen Grafikern, die nach einem einzigartigen Effekt suchen.
Kunstdruckpapier-Musterpaket
Unser Illustrations-Musterpaket enthält eine Auswahl wunderschöner handgezeichneter und gemalter Motive mit einer Vielfalt an Farben und Themen. Sie werden auf dem Papier präsentiert, das aus unserer Sicht am besten zu Farben, Stimmung und Detailreichtum passt.
Wir bieten eine Auswahl an vorgefertigten Rahmen in Größe A. Wähle aus 2 Typen, Premium und Basic. Beide Varianten sind in Weiß und Schwarz erhältlich. Wenn dein Bild keine A-Größe hat, können wir es mit einem maßgefertigten Fensterpassepartout in einer Auswahl von Farben an den Rahmen anpassen. Anschließend setzen wir das Kunstwerk in den Rahmen ein, so dass es an der Wand deines Kunden aufgehängt werden kann.
Mehr als 20 % der Online-Kunstkäufer*innen erwerben gerahmte Werke. Wenn du dies in deinem Shop nicht anbietest, werden deine Verkäufe geringer ausfallen. Es gibt 3 ganz einfache Schritte, um den passenden Rahmen auszuwählen und ein vollständiges, sofort aufhängbares Kunstprodukt in deinem Shop verfügbar zu machen.