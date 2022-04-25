Wir bieten eine Auswahl an vorgefertigten Rahmen in Größe A. Wähle aus 2 Typen, Premium und Basic. Beide Varianten sind in Weiß und Schwarz erhältlich. Wenn dein Bild keine A-Größe hat, können wir es mit einem maßgefertigten Fensterpassepartout in einer Auswahl von Farben an den Rahmen anpassen. Anschließend setzen wir das Kunstwerk in den Rahmen ein, so dass es an der Wand deines Kunden aufgehängt werden kann.