Warum zeigt creativehub bei jeder Variante die Mehrwertsteuer an?

Wenn du in creativehub deine Produkte einrichtest und bepreist, zeigen wir dir den Gewinn, den du mit diesem Druckverkauf erzielen könntest. Dabei gehen wir davon aus, dass du auf den Druckverkauf 20 % Mehrwertsteuer berechnen musst.

Tatsächlich schlagen wir aber keine Mehrwertsteuer auf den Verkaufspreis auf. Wir importieren den Preis einfach in deinen Shop – ohne Mehrwert- oder Umsatzsteuer-Einstellung. Die Steuersätze legst du in deinem Shop fest (und auch der Preis lässt sich dort wieder anpassen). Wenn wir in creativehub den Nettobetrag anzeigen, ist das also nur ein Anhaltspunkt dafür, wie hoch der Nettopreis wäre, wenn du 20 % Mehrwertsteuer abführen müsstest. Was du tatsächlich abführst, hängt davon ab, wo du ansässig bist und wohin du die Kunstwerke verschickst. Die Mehrwertsteuer, die du berechnest, stellst du im Konto deines Shops ein – egal ob Wix, Squarespace, Etsy oder Shopify.

Auf die Druckkosten berechnen wir Mehrwertsteuer, und zwar ebenfalls abhängig davon, wohin die Bestellung geht. Bei Lieferungen nach Großbritannien sind es 20 %, in die EU 19 %, in den Rest der Welt 0 % – der Empfänger muss dann aber möglicherweise die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, falls die Sendung im Zielland vom Zoll zurückgehalten wird (das kommt vor, ist aber selten).