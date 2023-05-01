Für welche Länder kann ich die Einfuhrsteuer vorab bezahlen?

Mit unserem Dropshipping-Service kannst du die Mehrwertsteuer (GST) für das Zielland deiner Sendung im Voraus bezahlen. Das nennt man „Delivery Duty Paid“ (DDP). Wie du das in deinem Konto einrichtest, erfährst du hier.

Dieser DDP-Service ist für E-Commerce-Bestellungen in folgende Länder verfügbar:

Kanada

Norwegen

Australien

Neuseeland

Island

Schweiz

Die GST wird auf die Summe aus Produkt- & Versandkosten erhoben – mit Ausnahme von Kanada, wo auf die Versandkosten keine GST anfällt. Jedes Land hat seinen eigenen GST-Satz; die unten verlinkten Beispielkosten geben dir einen Überblick.

Hinzu kommt eine DHL-Bearbeitungsgebühr von 6 £ (ca. 7 €; für in $/€ geführte Konten wird sie umgerechnet). Die Gesamtkosten für den Verkäufer setzen sich also aus GST + Bearbeitungsgebühr zusammen.

Wenn aktiviert, wird DDP zu unseren Abwicklungskosten hinzugerechnet und auf deiner Rechnung einzeln ausgewiesen. Die Beispielkosten unten helfen dir, die DDP-Kosten einzuschätzen.

Beispielpreise für DDP ansehen