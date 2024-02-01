Welche Passepartout-Farben gibt es für Dropshipping-Rahmen?

Die Marke unserer Fertigrahmen für Dropshipping ist Nielsen Quadrum. Einen Überblick über die angebotenen Rahmen gibt dir dieser Artikel. Details zu den angebotenen Größen findest du in diesem Artikel.

Du kannst deine Produkte mit Fertigrahmen auch mit Passepartout anbieten. Die Passepartouts werden aus säurefreiem Karton geschnitten. Sie sind 1400 Mikrometer, also 1,4 mm, stark. Der Ausschnitt wird im 45°-Winkel geschnitten

Passepartouts gibt es in 4 Farben:

Schwarz

Weiß

Elfenbein (dezentes Cremeweiß)

Creme

Die folgenden Bilder zeigen die Farbunterschiede: