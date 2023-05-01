101-Guide: Marketing-Checkliste für deinen Print-Shop

In unserem 101-Guide zum Marketing für Printverkäufe haben wir dir gezeigt, wie du eine 14-tägige Marketingkampagne durchführst, um deinen Online-Kunstshop zu launchen und erste Verkäufe zu erzielen. Dieser Artikel ist die begleitende Checkliste dazu: So kannst du die Aufgaben systematisch abarbeiten und jede Gelegenheit nutzen, mit deinem Publikum in Kontakt zu treten und den Launch zum Erfolg zu machen.

Denk daran: Gut möglich, dass du einige dieser Aufgaben bereits erledigt und viele dieser Inhalte schon erstellt hast. Falls ja, geht es jetzt darum, sie für verschiedene Kanäle neu aufzubereiten. Wichtig bei all diesen Inhalten ist, dass du deine Motivation als Künstler, deine Botschaft sowie Details zu den Kunstwerken und den Drucken vermittelst.

14-Tage-Launchplan

Checkliste

Unten findest du den Link zur Checkliste. Kopiere die Datei in dein Google-Drive-Konto oder lade sie herunter und drucke sie aus, um die einzelnen Punkte abzuhaken.

CHECKLISTE ANSEHEN