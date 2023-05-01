Wie verfolgt creativehub meine limitierten Editionen?

Wenn du dein Druckprodukt als limitierte Edition einrichtest, legst du für dieses Produkt in creativehub eine Verkaufsmenge fest. Diese Stückzahl wird zusammen mit den anderen Produktdetails auf deine Website importiert und ermöglicht es creativehub, deine limitierten Editionen nachzuverfolgen, wenn du sie über deine Website verkaufst.

Limitierte Editionen werden pro Variante eingerichtet. Du kannst Editionen aber verknüpfen – zum Beispiel können ein gerahmter A3-Druck und ein ungerahmter A3-Druck als dieselbe limitierte Edition zählen. Mehr dazu erfährst du hier

Das bedeutet: Wird ein Produkt einer limitierten Edition über die Website verkauft, wird die Editionsnummer in creativehub als verkauft markiert, und mit der Bestellung wird ein Echtheitszertifikat verschickt und/oder eine digitale Signatur und Editionsnummer auf den Druck gedruckt.

Diese beiden Zahlen sind synchronisiert: Bei jedem Verkauf über deine Website wird die Zahl in creativehub automatisch aktualisiert.

Die Stückzahl deiner limitierten Edition aus creativehub wird (nach dem Import) auf deiner Website wie folgt angezeigt:

Shopify: Menge

Etsy: Menge

Squarespace: Einheiten

WooCommerce: Lagerbestand

Wix: Bestand