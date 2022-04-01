Welche Druck- und Rahmenprodukte kann ich dropshippen?

Du kannst Giclée- und Fotodrucke in Galeriequalität sowie Fertigrahmen weltweit per Dropshipping verkaufen.

Giclée- und Fotodrucke werden von professionellen Künstlern wegen ihrer feinen Details, der schweren Papiere, brillanten Farben und präzisen Farbwiedergabe geschätzt. Mehr über unsere Giclée- & Fotopapiere erfährst du hier.

Du kannst deine Drucke auch mit Fertigrahmen verkaufen. Diese bestehen aus Massivholz und Glas und sind in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Eiche. Hier erfährst du mehr über diese Rahmenoptionen.

Die gesamte Verpackung ist neutral gehalten (White Label) oder trägt dein Branding, falls du diese Option gewählt hast. Du kannst Echtheitszertifikate für limitierte oder offene Editionen in verschiedenen Stilen mitschicken, von klassisch bis modern. Außerdem kannst du deinen Bestellungen eine Beilage hinzufügen, die über den Künstler, die Galerie, die Kunst- oder Kreativorganisation oder das Projekt informiert, aus dem das Werk stammt.

Mehr über Giclée- und Fotopapiere sowie Rahmenoptionen für das Dropshipping.