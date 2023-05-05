Wer erhält Bestellbenachrichtigungen und Sendungsverfolgung?

Der Verkäufer

Wenn wir eine Bestellung als verschickt markieren, wird der Status des Auftrags zur Abwicklung in deinem creativehub-Konto aktualisiert. Nutzt du Shopify, setzen wir den Bestellstatus in Shopify automatisch auf „Ausgeführt“. Außerdem erhältst du eine E-Mail, die dich darüber informiert, dass die Bestellung verschickt wurde. Die sieht so aus:

Der Kunde des Verkäufers

Dein Kunde erhält eine E-Mail von unserem Versandprogramm Shippy Pro. Sie ist nicht als theprintspace gebrandet, sondern als „Art Prints“. Darin erhält dein Kunde die Sendungsnummer für die Sendungsverfolgung. So sieht das aus: