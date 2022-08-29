Level 3: Kaufanreize durch zeitlich begrenzte Print-Sales

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du einen zeitlich begrenzten Print-Sale erfolgreich planst, startest und vermarktest. Bevor wir aber zum Wie kommen, beginnen wir mit dem Warum. Kunst bringt Freude, Glück und Bedeutung in das Leben der Menschen. Sie kann die Stimmung heben, Emotionen wecken, eine Verbindung zu dem Ort schaffen, an dem sie hängt (etwa das eigene Zuhause), und Menschen mit Gleichgesinnten verbinden, die dieselbe Art von Arbeiten mögen und ähnliche Überzeugungen teilen.

So weit, so gut! Hier liegt der Haken: Kunst ist ein freiwilliger Kauf. Deshalb fällt es Menschen schwerer, ihn vor sich selbst zu rechtfertigen als bei Dingen, die sie für absolut notwendig halten. Es mag einer der besten Käufe ihres Lebens sein – aber sie brauchen einen kleinen Anstoß. Genau hier kommt der zeitlich begrenzte Print-Sale ins Spiel. Die Knappheit und Dringlichkeit, die diese Verkaufsform erzeugt, ist der Anreiz, den sie brauchen, um den Kauf tatsächlich abzuschließen.

Ein weiterer Vorteil des zeitlich begrenzten Print-Sales: Du kannst einzelne Projekte als eigenständige Verkaufsaktionen launchen. Das ist sehr hilfreich, um ein aktuelles Thema in deiner Arbeit voranzubringen und darüber zu sprechen.

Und schließlich hilft dir der Ansatz des zeitlich begrenzten Print-Sales, deine Marketing- und Verkaufsaktivitäten zu bündeln. Du konzentrierst dich 4–6 Wochen lang auf den Print-Sale, erzielst Umsatz und hast danach wieder die Freiheit und den Fokus, neue Arbeiten zu schaffen. Okay, los geht’s mit dem Plan!

Dein 6-Wochen-Plan

Du startest deinen zeitlich begrenzten Print-Sale über einen Zeitraum von 6 Wochen. Bei der Zeiteinteilung empfehlen wir dir, einen ganzen Tag – idealerweise zu Wochenbeginn – für die Planung der kommenden Woche einzuplanen. Anschließend brauchst du täglich 1–2 Stunden, um die Strategie und die Inhalte umzusetzen, die wir in den folgenden Abschnitten beschreiben. Dabei hilft dir ein Social-Media-Planungstool wie Later und Mailchimp zur Automatisierung deiner Marketing-E-Mails – beides können wir sehr empfehlen.

Wir haben einen 6-Wochen-Launchplan zusammengestellt, der dir einen klaren Rahmen für die Kommunikation gibt. So sieht er aus:

Okay, jetzt führen wir dich Schritt für Schritt durch jede Phase des 6-Wochen-Plans – mit Content-Beispielen.

Woche 1: Einrichtung

Wir haben diesen Schritt zwar in die Launch-Chronologie aufgenommen, wahrscheinlich hast du diese Einrichtungsaufgaben aber bereits beim Launch deines Shops oder im Rahmen unseres Marketing-101-Kurses erledigt. Falls nicht – oder zur Auffrischung, was du einrichten musst, bevor du deine Kunstdruck-Verkäufe vermarkten kannst – nutze diese Checkliste.

Woche 2: Beginne mit dem Warum

Dein „Warum“, „Wo“ und „Wer“

Warum tust du, was du tust? Was sind deine tief verwurzelten Beweggründe oder Überzeugungen? Wie fließen deine Persönlichkeit, dein Leben oder dein Umfeld in deine Arbeit und Ideen ein? Wenn du das klar darlegst, folgen dir Menschen langfristig und investieren in dich.

Victoria Park stellt mit diesem Instagram Reel ihre humorvolle Persönlichkeit in den Mittelpunkt – was natürlich zu ihrer Arbeit hinführt und eine Verbindung zu ihren Followern schafft:

Die Social-Media-Inhalte von EGOR sind genauso Teil ihrer künstlerischen Praxis wie ihre Gemälde. Dieser Content-Stil hat sich zu einer konsistenten Markenidentität entwickelt, die uns ihre Persönlichkeit, ihren Stil und ihre Stimme zeigt:

Deine Recherche & Inspiration

Dieser Punkt greift mit deinem „Warum“ ineinander und ergibt sich ganz natürlich daraus. Der Prozess, Inspiration zu finden, Orte zu erkunden, Moodboards zu erstellen oder zu skizzieren, ist die kreative Entwicklung, die das Warum – die Daseinsberechtigung – erforscht.

Wir lieben die sehr direkte Verbindung zwischen Atelierumgebung und Werk bei Danii Pollehn. Ein fesselnder Beitrag voller Details und Informationen über die Künstlerin und ihre kreative Vorstellungskraft:

Im Stil eines Roadtrip-Tagebuchs zeigt uns Amber Emmi die Orte, die sie inspirieren und direkt in ihre Arbeit einfließen. Man spürt auch die Ruhe, die das Wasser in ihr auslöst:

Atelierbesuch mit Talking Head

Das Atelier einer Künstlerin oder eines Künstlers speist sich sehr direkt aus der Arbeit und fließt ebenso direkt in sie zurück. Von den eigenen Werken umgeben zu sein, erinnert ständig an das Thema und den Fortschritt der eigenen Praxis. Bei Malern zum Beispiel verleiht das Chaos Charakter und vermittelt das Gefühl eines Ortes kreativen Experimentierens. Ein großartiger Rahmen, um die Arbeiten gemeinsam mit dem Künstler zu betrachten.

Die historische Erzählung führt dich durch die Geschichte von Richard Haines und vermittelt klar, dass sein Werk die Summe seiner Lebenserfahrungen ist. Die Atelierkulisse ist eine fantastische kreative Requisite:

Diese Art längerer Videos, wie sie Sara Shamma nutzt, kann tiefer in Leben und Arbeitsprozess der Künstlerin eintauchen. Der Zuschauer versteht so die Arbeit, die Beweggründe dahinter und den Entstehungsprozess:

Dieses Video vermittelt, wie der Raum, den Jadé Fadojutimi schafft, die Arbeit selbst beeinflusst. Das gibt der Arbeit und dem Prozess Kontext und ermöglicht dem Zuschauer, das Werk zu verstehen und einzuordnen. Geschichten über den kreativen Prozess und die Bedeutung des Werks geben Käufern mehr Sicherheit beim Kauf – und sie können das Werk den Menschen erklären, die es bei ihnen zu Hause sehen:

Atelierbesuch ohne Talking Head

Das leistet all das oben Genannte, nur lockerer – also ohne Talking Head bzw. Interview und ohne den Kontext zur Arbeit des Künstlers.

Dieses Video nutzt eine lineare Erzählung, um einen Einblick in Lisa Elleys Tagesablauf und die Umgebung zu geben, in der sie arbeitet. So bekommen Käufer eine Hintergrundgeschichte dazu, wo das Werk entstanden ist, die sie weitererzählen können. Gute Musikwahl, die zum Tempo des Schnitts passt:

In diesem Video nutzt Tommy Wells eine visuelle Vorher-nachher-Erzählung, die ein sinnlicheres, greifbareres Seherlebnis schafft. Schnitt und Musikwahl spiegeln die Erzählung des Videos sehr gut:

Künstlerinterview

Das ähnelt dem Atelierbesuch, unterscheidet sich aber in Nuancen. Der Atelierbesuch konzentriert sich stärker auf die kreative Umgebung und den Prozess. Das Künstlerinterview kann überall stattfinden und reflektiert eher Inspiration und Werdegang.

Dieses Video hat ein tolles Tempo und kommt sofort zum Kern der Sache – wichtig, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu halten. David Magee ist bescheiden und ein großartiger Kommunikator. Insgesamt bekommt man ein echtes Gefühl für die Qualität seiner Arbeit und seine Denkweise:

Dieses Videointerview erklärt sehr gut die Philosophie von Alec Soth und seine Beziehung zu seinem Handwerk. Es ist emotional und selbstreflektiert, was Alecs Charakter gut zum Ausdruck bringt. Kreativ verzichtet das Video auf hörbare Fragen und hat nur wenige Talking-Head-Szenen, was ein tolles Tempo und einen eigenen visuellen Stil erzeugt:

Dieses Interview im Gesprächsformat der Martin Parr Foundation, bei dem eine dritte Person das Gespräch führt, ist eine fesselnde Technik, die nicht viel kreativen Schnitt erfordert. Mit einem Stativ, etwas Licht und einem vertrauten Interviewer kannst du so etwas leicht selbst umsetzen:

Künstler sprechen über ihren kreativen Ansatz & Stil

Das leistet dasselbe wie oben, nur lockerer und mit Fokus auf kürzere Inhalte. Hier bietet sich die Gelegenheit, leichter und manchmal humorvoll über Ansatz und Stil zu sprechen.

In diesem Video bekommt man ein echtes Gefühl für die fröhliche Persönlichkeit von Cat Machin. Es umreißt grob ihre Inspiration und Motivation, ohne in die tieferen Details zu gehen, die ein Interview liefern würde:

@cathrinmachin „BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity“ #foryou #space #astro ♬ „Lofi“ – Domknowz

Hier führt Martin Parr hörbar durch Werk und Prozess, begleitet von einer visuellen Montage als Kontext. Eine traditionellere, aber wirkungsvolle Technik:

Beginne, das Projekt anzuteasern

Wenn die „Warum“-Phase ihrem Höhepunkt zugeht, solltest du beginnen, die Arbeiten aus dem Projekt anzuteasern. Deine Follower sind jetzt bereit für die nächste Phase – deshalb ist es wichtig, sie so bei der Stange zu halten.

Eine tolle Aufnahme von Diane Hill mit einem Lieblingswerk, während sie den Abschluss eines aktuellen, noch nicht enthüllten Projekts anteasert. Die emotionale Bildunterschrift und ein Bild, auf dem sie selbst zu sehen ist, schaffen eine Verbindung zum Betrachter:

Ein Videotagebuch eines Fotoshootings – für Bilder, mit denen die Motive eines kommenden Print-Sales beworben und verkauft werden – ist eine großartige Möglichkeit, über einen Print-Sale zu sprechen, ohne über den Print-Sale selbst zu sprechen. Toller Content von Victoria Park:

In diesem Beitrag dokumentiert Paul Hart die Abläufe hinter den Kulissen, die nötig sind, um das Projekt zu realisieren. Mit der Bildunterschrift wird der Betrachter darauf angeteasert, was sich am Horizont abzeichnet:

Woche 3: Die Projekt-Enthüllung

Die Projekt-Enthüllung

Das ist die große Enthüllung, der große Projekt-Drop! Dieser Content zeigt deinem Publikum das komplette Projekt ohne tieferen Kontext. Um einen Vergleich aus der Mode zu nutzen: Das ist dein „Lookbook“. Ziel dieses Contents ist es, Neugier und Hype zu erzeugen.

Die Musikwahl von Octavi Arrizabalaga harmoniert sehr gut mit der Kunst. Das Gefühl für Größe, Detail und Können im Werk wird durch die angedeutete Hintergrundgeschichte ergänzt. Der Betrachter will mehr über das Werk erfahren:

Alex Pidgeon setzt Text am Anfang gut ein, um den Betrachter mit sofortiger Neugier zu fesseln. Tolle Musikwahl aus 2 Gründen: 1. Die Punk-Ästhetik passt zum visuellen Inhalt, und 2. die Bilder wechseln im Takt der Musik, was ein sehr mitreißendes Seherlebnis schafft:

Tempo und Musikwahl von Dhir Jakharia machen diesen Schnitt lebendig! Der Abschluss mit dem Bild des Künstlers schafft eine greifbarere Verbindung zwischen Werk, Umgebung und Künstler:

Sprich das Projekt durch

Das folgt ganz natürlich auf deine Projekt-Enthüllung und ist deine Gelegenheit, das Konzept des Projekts im Detail zu erläutern und die Geschichte oder den Prozess hinter jedem Bild zu besprechen. Das sollte Content im Interviewstil sein – als Talking Head oder mit Voiceover.

Dieses Video von Pie Aerts baut erfolgreich eine emotionale Verbindung zum Zuschauer auf. Der Fokus liegt auf der Sache, der Reise und letztlich dem Vermächtnis, das Pie schaffen möchte. Es vermittelt: Wer bei Pie kauft, dessen Geld wird für etwas Gutes eingesetzt:

Dieses Video verbindet die Beweggründe von Trent Parke für das Projekt mit „Making-of“-Content hinter den Kulissen, verankert in seinem Atelier, umgeben von Drucken. Es fängt seine Leidenschaft ein und liefert gleichzeitig Details zu seinem Prozess. Ein brillantes Beispiel für diese Art von Videocontent:

Es ist immer großartig, wenn man einen Künstler mit so viel Begeisterung und Persönlichkeit über seine Arbeit sprechen hört. Das schafft Verbindung. Der Gesprächsstil und die Chemie zwischen dem Künstler Ben Ashton und der Videografin (seiner Frau, der Fotografin Fiona Garden) bringen die Persönlichkeit im Video wirklich zur Geltung:

Hinter den Kulissen

Das ist ein Tagebuch aus der Zeit, in der du die Arbeiten geschaffen hast. Der Fokus liegt weniger auf dem kreativen Prozess, sondern mehr auf der Reise rund um diese Entstehung. Eine fantastische Gelegenheit, mit deiner Community auf einer persönlicheren, nahbareren oder intimeren Ebene in Kontakt zu kommen.

Guter Einsatz von TikTok-Trends durch Cat Machin. Das leichte, humorvolle Skript lässt den Content intimer und persönlichkeitsgetriebener wirken – genau das Gefühl, das du mit Content hinter den Kulissen vermitteln willst:

Der LinkedIn-Beitrag von Jan Erik Waider ist ein Beispiel dafür, wie sich Standbilder und Text nutzen lassen, um über die Hintergrundgeschichte zu sprechen. Beachte, wie sich die Geschichte entfaltet, gestützt durch eine Reihe von Bildern, die dem Betrachter ein vollständigeres Bild vermitteln:

Wir lieben dieses Videotagebuch im Montagestil von Ian Lauer. Durch die Visualisierung von Gelände und Bedingungen bekommt man ein echtes Gefühl für seine Hingabe an sein Handwerk:

Der Entstehungsprozess

Ergänzend zum Content hinter den Kulissen konzentriert sich dieser Teil auf den kreativen Prozess. Wenn du den Menschen zeigst, wie du deine Arbeiten machst, stellst du dein Können und Handwerk unter Beweis – und das gibt ihnen letztlich mehr Vertrauen beim Kauf.

Das ist brillant von Oums. Großartiger Einsatz von Ton, um die Materialien des Künstlers hervorzuheben. Das gibt dem Zuschauer ein greifbareres Gefühl für den Arbeitsprozess. Musik, Schnitt und die Vielfalt der Kameraperspektiven ergeben insgesamt ein sehr fesselndes Video:

Teils Enthüllung, teils Prozess – dieses Video von Ulmann sieht einfach wunderschön aus. Das Geräusch des abgezogenen Klebebands hat zudem etwas befriedigend ASMR-artiges, kombiniert mit einigen überraschenden Farben, die dabei zum Vorschein kommen:

Noch ein Video, das Enthüllung und kreativen Prozess verbindet. Ein beeindruckender Clip von Ian Lauer, der sehr gut zu seiner Musikwahl passt. Der Unterschied zwischen der realen Szene und dem fertigen Kunstwerk lässt Ians künstlerisches Können klar erkennen:

Vorab-Zugang zum Print-Sale über die Anmeldung zur Mailingliste

In den letzten Wochen hast du ein starkes Engagement für dieses Projekt aufgebaut. Jetzt ist der Zeitpunkt, den kommenden Print-Sale anzukündigen – mit einem starken Call-to-Action (CTA) für den Vorab-Zugang.

In diesem Beispiel hat George Townley seinen visuellen Stil in die Seite mit dem Anmeldeformular integriert und teasert im Hintergrund einige der Drucke an, was seinen Anmelde-CTA verstärkt:

„Save the Date“ – kündige den Launch-Termin an

Dein Print-Sale steht in gut einer Woche an. Um auch die Interessierten in deinem Publikum zu erreichen, die sich noch nicht für deine Mailingliste angemeldet haben, nutze die integrierten Erinnerungsfunktionen von Instagram & TikTok, um den Launch deines Print-Shops anzukündigen.

Uns gefällt dieses Beispiel der Delphian Gallery wegen seiner direkten Sprache und des klaren Call-to-Action. Die Botschaft einfach zu halten – was dein Publikum davon hat, sich in die Liste einzutragen – ist der Schlüssel zu guter Conversion.

Woche 4: Die Print-Enthüllung

Der Druckprozess

Zu zeigen, wie die Drucke entstehen, ist eine großartige Möglichkeit, vor dem Sale Neugier zu wecken. Indem du Qualität und Prozess vermittelst, kannst du erstes Interesse an der kommenden Print-Kollektion wecken.

Dieses Video von Cat Machin zeigt, dass die Drucke einzeln von Hand gefertigt werden und von hoher Qualität sind. Das gibt dem verlangten Preis Kontext:

Dieses Video von Octavi Arrizabalaga ist großartig, weil es die Sorgfalt bei Verpackung und Versand zeigt – für Käufer immer ein Thema. Außerdem zeigt es die Nummerierung der limitierten Edition und schafft Vertrauen in die Druckqualität:

Dieser Beitrag von PichiAvo veranschaulicht wirklich die Größe der Drucke. Grafisch macht er die Limitierung der Auflage deutlich, indem er die gesamte Druckserie zusammen zeigt:

Die Print-Enthüllung

Ähnlich wie bei deiner Projekt-Enthüllung bekommen die Zuschauer hier den ersten Blick aus der Nähe auf das Werk in gedruckter Form. Du teaserst Qualität und Details an, um vor dem Print-Sale Neugier aufzubauen.

Ein starkes Enthüllungsvideo von Dustin Gibson. Es zeigt die Druckqualität sehr gut, vermittelt ein Gefühl für die Größe und macht sehr deutlich, wann der Verkauf startet:

Zwar kein Druck, aber diese Enthüllungstechnik von Courtney Kinnare verbindet Größe und Spannung. Diese Art von Kurzformat-Content könnte deine Stories auflockern:

Zeige die Größe der Drucke

Das hilft potenziellen Kunden, die Produkte weniger als abstrakte Objekte zu sehen, sondern sich vorzustellen, wie sie bei ihnen zu Hause wirken könnten. Es hilft auch, den Preis einzuordnen.

Uns gefällt dieser Beitrag von Daniel Mullen, weil er den Künstler klar zeigt und eine Verbindung zum Betrachter schafft. Die Atelierkulisse vermittelt ein Gefühl für die Arbeit, die in das Werk geflossen ist:

Danii Pollehn hat ihren einzigartigen Stil in diesem Beitrag wirklich eingefangen. Uns gefällt das Zusammenspiel von Schatten und Preis sehr – es vermittelt ein schönes Gefühl für die Inspiration hinter dem Werk:

Woche 5: Der Print-Sale

Ankündigungen zum Start des Print-Sales

Kommuniziere den Countdown und den Start des Print-Sales. Das soll Vorfreude aufbauen und bei deinen Followern FOMO auslösen. Der CTA, sich für den Vorab-Zugang anzumelden, sollte durchgehend klar sein. Nenne konkrete Uhrzeiten und Daten.

Wir lieben dieses Instagram Reel von Liv Lee. Indem sie erwähnt, dass der Shop jahrelang in Arbeit war, erzeugt ihre Bildunterschrift geschickt Nachfrage. Der CTA „kostenloser Versand“ ist klar, ebenso die beschreibenden Produktdetails. Und obendrein hat das Video ein fantastisches Tempo:

In diesem Beitrag kombiniert Gustavo Minas ein Bild des Drucks (das zugleich die Größe zeigt) mit einer beschreibenden Bildunterschrift, die starke Kaufanreize enthält:

Zeige die Print-Kollektion

Das zeigt potenziellen Kunden die gesamte Auswahl an Drucken, die sie kaufen können. Der Fokus liegt hier stärker auf den Produktdetails wie Papier, Auflage und Preis. Es ist auch sinnvoll, etwas Kontext zum Projekt zu liefern – für alle, die deinen früheren Content verpasst haben.

Dieser tolle Beitrag von Sander Patelski zeigt die Print-Kollektion gemeinsam in einer einzigen Ansicht, was ein Gefühl für das Thema vermittelt. Außerdem hilft es den Leuten, sich ein Motiv herauszusuchen, das sie interessieren könnte:

Uns gefällt dieser Beitrag von Tom Lewis. Im Atelier führt Tom dich durch die Kollektion und liefert dabei einige persönliche Details, was eine stärkere Verbindung zum Produkt ermöglicht:

Zeige die Drucke an der Wand

Du vermittelst potenziellen Kunden, wie das Kunstwerk bei ihnen zu Hause aussehen könnte. Das gibt ein Gefühl für die Größe, lässt das Produkt weniger abstrakt wirken und erhöht die Chance, dass sie kaufen.

Bei Statement-Pieces ist es sehr wichtig zu zeigen, wie sie die Stimmung im Raum prägen können – und genau das gelingt hier sehr gut. Ein großartiges Beispiel dafür von Franck Geradart:

Versand und Unboxing der Drucke

Hier geht es ganz um Produktqualität und Details. Eine Hürde beim Online-Kauf ist oft der fehlende Kundenservice, den man beim Einkauf im Laden erlebt. Das hier zu zeigen ist der Mehrwert, der unentschlossene Kunden überzeugt.

Toller Beitrag von Circa art. Er ist gut gemacht, natürlich mit einem großartigen Track, und zeigt die sorgfältige Verpackung und die Zertifikate. Außerdem zeigt er, wie viele Drucke bereits verkauft wurden, was potenziellen Käufern Dringlichkeit vermittelt:

Die Nahaufnahmen, der ASMR-artige Ton und die Wahl der Hintergrundmusik von Carly Renee vermitteln dem Zuschauer, dass bei der letzten Vorbereitung wirklich mit Sorgfalt gearbeitet wurde:

Teile Presseberichte über den Sale

Ziel ist hier, deine Stellung als anerkannter Künstler zu vermitteln. Dieser Social Proof gibt potenziellen Kunden die Sicherheit, in einen geschätzten Künstler zu investieren. Außerdem hilft er ihnen, ihren Kauf zu rechtfertigen, wenn sie mit Freunden und Familie über die Kunstwerke sprechen.

Bei Presseartikeln, Features und anderen Formen der Berichterstattung wirst du fast immer in deren Social-Media-Beiträgen markiert. Diese zu teilen ist eine einfache und bescheidene Art, fortlaufend auf deine Medienpräsenz hinzuweisen. Hier zwei Beispiele dafür von Sander Patelski & Paul Hart:

Woche 6: Der Abschluss

Danke für die Unterstützung

Das ist ein bescheidenes und ehrliches Zeichen der Dankbarkeit. Erzähle deinen Unterstützern, was ihre Unterstützung dir ermöglicht, und dass künftige Sales für alle, die diesmal leer ausgegangen sind, über deine Mailingliste angekündigt werden – mit einem CTA zur Anmeldung.

Eine großartige Reihe von Stories & Reels von Prints for Wildlife. Sie drücken ihre Dankbarkeit klar aus und zeigen – ganz wichtig – ihre Gesichter, was die emotionale Verbindung zu ihrem Publikum aus Unterstützern stärkt.

Zeige deine zufriedenen Kunden

Bedanke dich bei deinen Käufern, indem du ein Bild des Werks an ihrer Wand teilst. Ermutige deine Käufer, ihren Kauf zu posten, und sag ihnen, dass du die Beiträge teilen wirst.

Victoria Park & Diane Hill teilen alle Stories, in denen sie markiert werden, und fügen sie dann einem Highlight hinzu. So haben künftige potenzielle Käufer einen Ort, an dem sie diese wertvollen Kundenstimmen finden.

Rückblick auf den Print-Sale

Schließe die Kommunikation zu deinem Print-Sale mit einem Rückblick auf die vergangenen 6 Wochen ab.

Uns gefällt dieses Video von Vital Impacts, weil es ein emotionaler Rückblick ist, der die Qualität der Arbeiten, den Einsatz aller Beteiligten und den Erfolg des Print-Sales hervorhebt:

Wie du an den vielen Content-Beispielen in diesem Artikel siehst, ist ein zeitlich begrenzter Print-Sale eine echte Verpflichtung. Wenn du aber der in diesem Leitfaden beschriebenen Struktur folgst, ist es wahrscheinlich die beste einzelne Technik, um Dringlichkeit für deinen Shop zu erzeugen und Drucke zu verkaufen. Wenn du es also ernst meinst mit dem Online-Verkauf von Kunstdrucken, empfehlen wir dir dringend, 1–3 solcher Sales pro Jahr durchzuführen!