Mehrere Künstler, mehrere Echtheitszertifikate – geht das?

Ja, das geht. Wenn du Kunstwerke mehrerer Künstler verkaufst, kannst du mehrere Zertifikate für limitierte Editionen mit den jeweiligen Künstlernamen und dem passenden Branding einrichten. Wie du Künstlernamen und Branding hinzufügst, liest du in diesem Artikel.

Sobald du Künstlername und Branding eingerichtet hast, weise diese Angaben den Dateien zu, die du als limitierte Edition verkaufen möchtest. So geht's:

Gehe zu den Bildern unter „My Files“ oder in das „Project“, in dem sie gespeichert sind, und wähle ein oder mehrere Bilder aus: Klicke dann auf „Edit“ Wähle im Dialogfenster den richtigen Künstlernamen und das passende Logo Klicke auf „Done“, sobald du die Angaben ausgewählt hast

Der ausgewählte Künstler wird als Urheber des Bildes hinterlegt, und das Zertifikat wird mit seinem Namen und Branding verschickt.